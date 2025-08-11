Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

Lucas Cepeda pone en jaque a Colo Colo: la fecha clave para decidir su futuro

Lucas Cepeda es el mejor jugador de Colo Colo y tiene opciones de irse a mitad de año.

Lucas Cepeda pone en jaque a Colo Colo: la fecha clave para decidir su futuro
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

Colo Colo está en vilo por Lucas Cepeda: la salida de su mejor jugador puede aumentar la crisis para lo que resta de año, aunque todavía no está ni cerca de confirmarse, ya que no ha llegado una oferta formal y el tiempo de los mercados se acaba.

📅 La fecha en que Cepeda busca definir su salida de Colo Colo

El 1 de septiembre. Tanto Cepeda como su entorno esperan una partida a Europa, por lo que el fin de este mes es la fecha límite para que se defina esta situación. De lo contrario deberá esperar hasta enero.

Ya ha habido interés desde el viejo continente por contar con Lucas Cepeda: Bologna, Torino y Southampton levantaron la mano para preguntar por el formado en Santiago Wanderers, pero terminaron bajándose de la pelea.

🇦🇷🇧🇷 ¿Cepeda puede irse a Argentina o Brasil?

Se ve difícil. River Plate está muy interesado en llevarse a Lucas Cepeda, pero no ha podido liberar un cupo de extranjero.

El futbolista también fue ofrecido a Cruzeiro en Brasil, por parte de su representación, pero el club le bajó el pulgar a la opción.

🤔 ¿En qué está la posible partida de Lucas Cepeda de Colo Colo?

Según el periodista Christopher Brandt señaló en ESPN: "Todo sigue igual, no hay ninguna oferta formal en las oficinas de Blanco y Negro, más allá de lo que se pueda decir en Argentina".

🔗 ¿Dónde saber más de Lucas Cepeda y Colo Colo?

Todas las noticias de Colo Colo y la posibilidad de que se vaya Lucas Cepeda, síguelas en Al Aire Libre.

Temas #Deportes #Fútbol #Colo Colo

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
Más de Colo Colo