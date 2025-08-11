Lucas Cepeda pone en jaque a Colo Colo: la fecha clave para decidir su futuro

Colo Colo está en vilo por Lucas Cepeda: la salida de su mejor jugador puede aumentar la crisis para lo que resta de año, aunque todavía no está ni cerca de confirmarse, ya que no ha llegado una oferta formal y el tiempo de los mercados se acaba.

📅 La fecha en que Cepeda busca definir su salida de Colo Colo

El 1 de septiembre. Tanto Cepeda como su entorno esperan una partida a Europa, por lo que el fin de este mes es la fecha límite para que se defina esta situación. De lo contrario deberá esperar hasta enero.

Ya ha habido interés desde el viejo continente por contar con Lucas Cepeda: Bologna, Torino y Southampton levantaron la mano para preguntar por el formado en Santiago Wanderers, pero terminaron bajándose de la pelea.

🇦🇷🇧🇷 ¿Cepeda puede irse a Argentina o Brasil?

Se ve difícil. River Plate está muy interesado en llevarse a Lucas Cepeda, pero no ha podido liberar un cupo de extranjero.

El futbolista también fue ofrecido a Cruzeiro en Brasil, por parte de su representación, pero el club le bajó el pulgar a la opción.

🤔 ¿En qué está la posible partida de Lucas Cepeda de Colo Colo?

Según el periodista Christopher Brandt señaló en ESPN: "Todo sigue igual, no hay ninguna oferta formal en las oficinas de Blanco y Negro, más allá de lo que se pueda decir en Argentina".

🔗 ¿Dónde saber más de Lucas Cepeda y Colo Colo?

Todas las noticias de Colo Colo y la posibilidad de que se vaya Lucas Cepeda, síguelas en Al Aire Libre.