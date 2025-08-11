Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad Católica

Claro Arena aprobado: así será el regreso de U. Católica a casa después de tres años

La DOM de Las Condes autorizó la apertura del renovado Claro Arena, permitiendo que U Católica vuelva a jugar en su estadio tras tres años.

Foto: Photosport Claro Arena aprobado: así será el regreso de U. Católica a casa después de tres años
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

Se acabó la espera para los hinchas cruzados. Después de meses de retrasos y trámites, la Dirección de Obras Municipales de Las Condes aprobó el funcionamiento del Claro Arena, el remodelado estadio San Carlos de Apoquindo. Con esta resolución, U Católica podrá volver a su casa y se espera que el estreno se produzca en agosto, posiblemente ante Unión Española.

🏟 ¿Cuándo podría Universidad Católica estrenar el Claro Arena?

La aprobación abre la puerta para que la UC debute en el nuevo recinto el fin de semana del 23 de agosto frente a Unión Española. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el primer partido sea del plantel femenino, este miércoles 13 ante Santiago Morning.

📋 ¿Por qué se había retrasado la reapertura?

La semana pasada, la DOM rechazó la solicitud por problemas en 40 estacionamientos que no cumplían las exigencias. Según The Clinic, Cruzados solucionó las observaciones y, tras una nueva inspección, se dio el visto bueno definitivo.

Imagen foto_00000003
La UC podrá inaugurar el estadio. Photosport 

⏳ ¿Desde cuándo estaba cerrado San Carlos de Apoquindo?

El estadio inició su remodelación en 2022 y, aunque se planificaron inauguraciones para partidos ante Coquimbo, Ñublense y otros rivales, todas se aplazaron. Ahora, tras tres años, el club podrá reencontrarse con su gente en casa.

🎤 ¿Qué eventos ya están programados en el recinto?

Además del fútbol, el Claro Arena tiene agendado el concierto de Lionel Richie para el 3 de septiembre. Productoras y fanáticos estaban atentos a la autorización, ya que la incertidumbre ponía en riesgo las fechas programadas.

📲 ¿Dónde seguir las noticias de U Católica?

En Al Aire Libre están todas las novedades de los Cruzados.

Temas #Deportes #Fútbol #Universidad Católica

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
Más de Universidad Católica