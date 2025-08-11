Claro Arena aprobado: así será el regreso de U. Católica a casa después de tres años

Se acabó la espera para los hinchas cruzados. Después de meses de retrasos y trámites, la Dirección de Obras Municipales de Las Condes aprobó el funcionamiento del Claro Arena, el remodelado estadio San Carlos de Apoquindo. Con esta resolución, U Católica podrá volver a su casa y se espera que el estreno se produzca en agosto, posiblemente ante Unión Española.

🏟 ¿Cuándo podría Universidad Católica estrenar el Claro Arena?

La aprobación abre la puerta para que la UC debute en el nuevo recinto el fin de semana del 23 de agosto frente a Unión Española. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el primer partido sea del plantel femenino, este miércoles 13 ante Santiago Morning.

📋 ¿Por qué se había retrasado la reapertura?

La semana pasada, la DOM rechazó la solicitud por problemas en 40 estacionamientos que no cumplían las exigencias. Según The Clinic, Cruzados solucionó las observaciones y, tras una nueva inspección, se dio el visto bueno definitivo.

La UC podrá inaugurar el estadio. Photosport

⏳ ¿Desde cuándo estaba cerrado San Carlos de Apoquindo?

El estadio inició su remodelación en 2022 y, aunque se planificaron inauguraciones para partidos ante Coquimbo, Ñublense y otros rivales, todas se aplazaron. Ahora, tras tres años, el club podrá reencontrarse con su gente en casa.

¡Tenemos Recepción Final de obra! 🏟️🆗



✅ Hoy 11 de agosto, a las 16:57 horas, hemos recibido, por parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes, la recepción final del Claro Arena ✨



Con esto, podemos por fin decir con certeza que nuestro nuevo estadio ya… pic.twitter.com/8PcnH0nYRX — Universidad Católica (@Cruzados) August 11, 2025

🎤 ¿Qué eventos ya están programados en el recinto?

Además del fútbol, el Claro Arena tiene agendado el concierto de Lionel Richie para el 3 de septiembre. Productoras y fanáticos estaban atentos a la autorización, ya que la incertidumbre ponía en riesgo las fechas programadas.

📲 ¿Dónde seguir las noticias de U Católica?

En Al Aire Libre están todas las novedades de los Cruzados.