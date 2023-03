Mauricio Isla: Si critican a Messi imagínate lo que va a pasar con un jugador normal como yo

El jugador de Universidad Católica Mauricio Isla salió al paso de las informaciones que hablaron sobre un presunto quiebre en el camarín "cruzado" y también encaró las críticas con una curiosa frase relacionada al astro argentino Lionel Messi.

El lateral de los "cruzados" aseguró que "estoy bien, contento, con ganas. Eso no ha cambiado nunca, claramente en estos últimos dos meses han salido cosas que a uno le molestan, pero estoy viviendo mis dos partes. Lo futbolístico es parte mía y lo otro, cuando hablan o el periodismo escribe, es su trabajo el decir muchas cosas, algunas son verdades y otras mentira. Como jugador, en toda mi carrera nunca he hablado mucho ni desmentido lo que se dice, porque soy así".

"En el equipo está todo muy bien, han salido cosas que son difíciles, muy duras de decir, más para el hincha de Católica; en lo personal estoy bien, el compromiso siempre ha estado, nunca he faltado a un entrenamiento, he tenido compromisos con mi familia, con mis amigos, y siempre he llegado a entrenar, siempre he entrenado al cien por ciento, como lo he sido siempre, alegre, y el resto, cada uno sabrá lo que lee, escucha y sabrá si es verdad o no", prosiguió.

"No tengo problemas con Matías ni con nadie del equipo, he tratado de aportar a los jóvenes y en lo futbolístico si uno rinde de mala forma, lo mejor que puede hacer es estar callado y seguir trabajando para volver a ganarse el puesto de titular", aportó.

Sobre una eventual decisión de dejar la UC tras perder el puesto de estelar, comentó que "tengo contrato, lo otro lo verán el presidente y el entrenador. Estas son dos partes, si el entrenador no está contento con el rendimiento de un jugador, siempre un jguador toma otro rumbo, pero eso parte por el presidente y el entrenador, futbolísticamente, pero nunca he estado en un equipo donde quiero molestar, mi vida es estar contento".

"Hace un año estaba en el mejor equipo de Sudamérica y por temas personales me vine a Chile, restando muchas cosas y vine acá a estar feliz. Estoy trabajando y sé que voy a volver al ritmo que muchos me conocen, pero es algo mío, lo que inventan y critiquen son cosas del fútbol", siguió.

"Uno cuando vive cosas negativas en lo futbolístico tiene a muchas personas atrás que lo apoyan y ayudan, pero yo lo sé, estoy más en lo de retirarme que en ser joven y sé cuando juego bien, en el último partido con Unión Española se hablaron muchas cosas y es como que nunca tuviera que estar en la banca y no es así, cuando un jugador pasa momentos difíciles tiene que hacerlo. Recuerden lo que le pasó hace dos días a Messi. Si critican al mejor jugador del mundo, al mejor de toda la historia, en París, imagínate lo que va a pasar con un jugador normal como yo", declaró.

También sostuvo que en la UC "estoy feliz, personalmente con mi familia y mis hijas, no tengo problemas con mis compañeros de Católica, ni con el entrenador, tiene todo el derecho a dejarme afuera, pero me molesta que busquen cosas que no son, porque me gusta entrenar y nunca he faltado a un entrenamiento".

"Lo que más daña no es que te critiquen futbolísticamente, sino que salgan cosas que puedan dañar al equipo, notengo ningún problema, desde que llegué a Católica he tratado de entregar lo que me han entregado jugadores muy importantes del mundo y eso quiero, más con los jóvenes. No hay problemas con el plantel ni con el entrenador, Lo que más quiero es recuperar mi energía y entregarles lo que ellos quieren, ver al Mauricio Isla de siempre", subrayó.

Para finalizar, sostuvo que "Ariel Holan tiene el derecho de dejarme a mí o a jugadores importantes en la banca, cuando uno no rinde y está mal futbolísticamente, o no está entregando lo mejor a los compañeros, se merece estar en la banca, yo no tengo problemas, lo único que puedo hacer es volver a entrenar y seguir haciendo lo imposible para volver al equipo titular".