Jugador de Colo Colo fue cuestionado por ESTA acción después de la tragedia en Copa Libertadores

Colo Colo vive uno de los episodios más difíciles de su historia y justo cuando se celebra el centenario del club: Los Albos sufrieron la muerte de dos hinchas en la previa del partido con Fortaleza por la Copa Libertadores y después vieron cancelado ese mismo partido por una invasión de barristas a la cancha, por lo que se espera un castigo muy duro de la Conmebol.

En medio de la vorágine, hay un jugador del Cacique que fue cuestionado por una acción realizada horas después de la tragedia, siendo contrastado con Esteban Pavez, quien no solo se vio muy afectado por la situación, sino que fue al velorio de uno de los fanáticos que perdieron la vida.

El jugador de Colo Colo cuestionado por su accionar después de la tragedia

El periodista Rodrigo Hernández de Radio ADN contó: "Al día siguiente (de la tragedia) hubo un jugador de Colo Colo, Mauricio Isla, que andaba de shopping y de buen humor, al día siguiente de los hechos".

Después, el profesional comentó el hecho: "Hablaba con alguien a quien respeto mucho en su opinión y me decía 'él está en todo su derecho, la cuestión no tiene porque afectarle, es su vida privada y está en otra dimensión', yo no sé, creo que en una situación así de límite y que involucró la partida de dos personas, te tiene que de alguna manera condicionar en tus movimientos o tus participaciones públicas".

"Estar en un mall es una participación pública, puedo estar muy equivocado, pero yo me acercó más a una postura de Esteban Pavez que a la de Mauricio Isla, pero sin demonizar a Isla", añadió.