Gabriel Suazo sobre Francia: Sabemos que es difícil, pero nos entregaremos al máximo

El lateral Gabriel Suazo hizo la previa de la visita de la selección chilena ante Francia en Marsella, que será este martes a las 17:00 horas (20:00 GMT), y aseguró que están enfocados en sacar un buen resultado.

"Sabemos que es difícil, pero nos entregaremos al máximo para sacar la tarea adelante, ganar y hacer un gran papel en un estadio tan lindo como en el que vamos a jugar mañana (martes)", señaló en conferencia de prensa.

"De lo que me toca si juego, es un partido complicado ante un gran rival. Si me toca marcar a (Ousmané) Dembelé, lo he enfrentado en varias oportunidades este año y nos queda un partido con París en la liga. Son jugadores que uno se tiene que habituar a enfrentarlos y más en la selección, donde enfrentas a los mejores", agregó.

También destacó el nivel y la entrega del equipo, en el 3-0 contra Albania: "Eso es lo que se denomina selección, por eso cada uno está acá y todo el cuerpo técnico nos eligió para esta fecha, porque piensan y confían en nosotros. Parte de ahí el porqué estamos aquí, en lo que ven ellos y lo que hemos hecho en nuestros clubes".

En la misma línea hablo de referentes del equipo: "Sobre Claudio (Bravo), Mauricio (Isla) y Eduardo (Vargas) no me sorprende para nada. Y lo de Marcos (Bolados), cada uno de mis compañeros del medio local o Víctor (Dávila) tampoco me sorprende, porque confío un montón en cada uno de ellos. Los conozco y he jugado mucho con ellos, sé la calidad de jugadores y personas que son. Eso para mí es confianza de todo el equipo".