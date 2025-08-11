Chile vs Rusia: hay fecha y estadio para el polémico partido

La Selección Chilena sumará un nuevo desafío en su calendario de amistosos internacionales. En noviembre, la Roja viajará a Sochi para medirse ante Rusia, en un duelo que forma parte de la fecha FIFA y que servirá como preparación de cara a los próximos retos. El encuentro se jugará el 15 de noviembre y se suma a la agenda de partidos internacionales que el elenco europeo tiene programada contra selecciones sudamericanas.

⚽ ¿Cuándo y dónde se jugará el amistoso entre Chile y Rusia?

El partido se disputará el 15 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi, según confirmó la Unión de Fútbol de Rusia (UFR). Será el segundo amistoso que los europeos jueguen ese mes contra equipos de Sudamérica.

📝 ¿Qué otros partidos tiene programado Chile?

Chile jugará el 18 de noviembre ante Perú en el mismo recinto que jugarán ante Rusia, por lo que podrán aprovechar la gira para tener dos encuentros amistosos. Así lo ratificó la propia Selección en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Сборная России по футболу (@teamrussia)

🌍 ¿Por qué Rusia busca rivales sudamericanos?

Desde 2022, Rusia está excluida de competencias oficiales debido a la guerra en Ucrania, lo que ha dificultado encontrar rivales de peso. Por ello, han optado por medirse ante selecciones de distintas regiones, incluyendo América Latina.

😱 ¿Por qué es polémico el partido de Chile ante Rusia?

Porque le puede generar un conflicto diplomático a Chile. De hecho, la embajada de Ucrania mandó una carta a la ANFP cuestionando este duelo amistoso de La Roja, tomando en cuenta la invasión de Rusia hace algunos años, que destaó una guerra en Europa.

📅 ¿Qué antecedentes hay de la Roja contra Rusia?

La última vez que Chile enfrentó a Rusia fue en un amistoso en junio de 2017, previo a la Copa Confederaciones, con empate 1-1. Ahora, el partido servirá para que la Roja sume minutos internacionales y pruebe variantes en su plantel.

🔗 ¿Dónde seguir las novedades de La Roja?

En Al Aire Libre podrás seguir todas las noticias de TODAS LAS ROJAS.