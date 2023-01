Indignación en Francia: Presidente de la Federación ninguneó a Zidane y Mbappé salió a defenderlo

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noel Le Graet, desató una fuerte indignación en su país, ya que ninguneó a uno de los candidatos a la banca, el mítico Zinedine Zidane, un insulto que incluso desató la furia de la principal estrella del fútbol galo en la actualidad, Kylian Mbappé.

El dirigente francés, en entrevista para el medio español RMC, habló sobre la reciente renovación de Didier Deschamps en la banca francesa y fue consultado por la posibilidad que Zidane llegue a la selección de Brasil, respondiendo que "no me importa".

"Me sorprendería si fuera allí (Brasil). Pero él hace lo que quiere, a mi no me importa. Nunca lo conocí, nunca nos planteamos separarnos de Didier. Él puede ir donde quiera", lanzó el directivo.

Y al ser consultado si Zidane se contactó con él para tomar la selección francesa, Le Graet respondió con dureza.

"¿Si Zidane intentó contactarse conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría respedido el teléfono", disparó.

Sus declaraciones generaron un remezón en Francia por el destrato a la figura de Zidane, campeón del Mundo en Francia 1998, subcampeón en Alemania 2006 y considerado en la actualidad uno de los mejores técnicos del orbe, tras haber ganado tres Champions seguidas en la banca de Real Madrid.

Uno de los indignados fue Mbappé, quien explotó en sus redes sociales y defendió a "Zizou".

"Zidane es Francia. No se le falta el respeto a la leyenda", escribió Mbappé en Twitter, junto a un emoji de desaprobación.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

El diario L'Equipe, en tanto, también se cuadró con Zidane y en su portada calificó de "Inaceptable" las declaraciones del dirigente de la Federación.