Colo Colo

¿Se queda en Colo Colo? La verdad sobre la supuesta oferta del Atalanta por Lucas Cepeda

El extremo zurdo podría disputar su último partido ante la UC si se concreta el traspaso al fútbol italiano, aunque hay más dudas que certezas con su posible salida.

Magdalena López Castro
Los rumores vuelven a encenderse en torno a Lucas Cepeda. El delantero de 22 años estaría viviendo sus últimas horas como jugador de Colo Colo tras una supuesta oferta del Atalanta de Bergamo, equipo que disputará la Champions League esta temporada.

Según informó el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, las negociaciones entre el club italiano y el entorno del jugador estarían en fase final. El atacante podría jugar su último partido con la camiseta alba este sábado ante Universidad Católica en el Estadio Monumental.

⚽ ¿Qué dicen desde Colo Colo sobre la oferta?

Sin embargo, la información desde el Monumental es contradictoria. El periodista Gonzalo Fouillioux reveló que existen dos versiones: "Por un lado me dicen que ante la UC juega su último partido y que iría al Atalanta de Bergamo. Por otro lado, me niegan la oferta y me dicen que aún no hay nada ninguna oferta concreta por Cepeda".

Desde las oficinas de Blanco y Negro confirman que hasta el momento no ha llegado ningún ofrecimiento formal. "Lo único real que llegó por Lucas fue desde River Plate, nada más", aseguran fuentes del club.

🕐 ¿Cuánto tiempo queda para el cierre del mercado europeo?

El mercado de pases en Europa cierra el 1 de septiembre de 2025 (porque el 31 de agosto es domingo), por lo que aún hay tiempo para concretar la operación. Las cinco grandes ligas europeas acordaron cerrar sus ventanas de transferencias ese día: La Liga a las 23:59 horas, mientras que la Serie A, Bundesliga y Ligue 1 cierran a las 20:00 horas.

Colo Colo sabe que si llega una oferta importante no podrá frenarla, especialmente considerando que necesita hacer caja tras las millonarias pérdidas del año. El club no dejaría partir a Cepeda por menos de 5 millones de dólares.

El Atalanta representa una oportunidad dorada para el formado en Santiago Wanderers, ya que el club bergamasco disputará la Champions League y es reconocido por desarrollar jóvenes talentos. Por ahora, Cepeda sigue entrenando con normalidad y estará disponible para el clásico ante la UC, que podría ser su despedida del fútbol chileno.

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
