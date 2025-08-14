Carlos Caszely no se guarda nada y destroza el Centenario de Colo Colo: “Ha sido lo más malo en su historia”

Carlos Caszely volvió a encender la polémica en el mundo albo con una evaluación lapidaria sobre lo que ha sido el año del Centenario de Colo Colo. "Horrible. Ha sido lo más malo que ha tenido, creo que en su historia", disparó sin filtro el ídolo histórico, apuntando tanto a lo futbolístico como a lo institucional.

Para el exdelantero, los problemas comenzaron desde antes del inicio del torneo, marcando un "quiebre" en la relación entre el plantel y el club, y que se agravó con situaciones extradeportivas que golpearon fuerte a la interna.

⚽ Caszely y el Centenario de Colo Colo: "No le alcanza para campeonar"

En conversación con El Ciudadano de Radio ADN, Caszely recordó que el primer episodio que encendió las alarmas fue la ausencia de los jugadores en el lanzamiento de las actividades del Centenario a inicios de año. "Ahí empieza un quiebre. Y cuando pasa la desgracia de los niños, ahí yo creo que es un quiebre total. Ha sido todo fatal y andamos mal futbolísticamente, no encontramos el rumbo", lamentó.

El Chino Caszely fue tajante al analizar el futuro del equipo en el segundo semestre. "A los colocolinos no les gusta, pero yo no les miento: a Colo Colo no le alcanza para campeonar. Este año no tenemos partidos pendientes como el pasado, así que va a depender mucho de los próximos rivales si llegamos siquiera a una Sudamericana", disparó.

🚌 Solo un par de luces en un año de sombras para Colo Colo

Pese a las duras críticas, Caszely reconoció dos hechos positivos en medio del complicado año albo. "Lo único bonito que ha tenido este Centenario es que el bus de Colo Colo ha sido espectacular recorriendo el país, y la estatua de David Arellano... que a nadie le gusta, pero para mí son dos puntos blancos en medio de tantos negros", señaló.

El histórico artillero espera que el equipo logre recomponerse en la segunda rueda, aunque advirtió que la misión será compleja considerando el calendario que incluye duelos ante Universidad Católica, Palestino y Universidad de Chile.

📲 ¿Dónde leer más sobre Colo Colo?

