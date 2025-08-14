La gran noticia para U de Chile y Álvarez pensando en Audax y la revancha con Independiente

Los ánimos en U de Chile están por los nubes al haber ganado la ida ante Independiente en Copa Sudamericana, y pensando ahora en el próximo desafío por el campeonato local frente a Audax Italiano los azules siguen sumando buenas noticias que esperan les den el empuje necesario para sostener este buen momento.

En el duelo con Independiente la U no pudo contar con dos piezas importantes en el plantel, Matías Sepúlveda y Maximiliano Guerrero, quienes habían quedado descartados por lesión.

Sin embargo, la buena noticia para U de Chile es que ya este mismo jueves podrán recuperar a ambos jugadores, teniendo contingente completo para recibir a Audax este 17 de agosto y luego preparar la revancha con el Rojo de Avellaneda.

⬆️ ¿Matías Sepúlveda y Maxi Guerrero vuelven en la U ante Audax?

Lo cierto es que previo al duelo con Independiente en el Nacional, el técnico Gustavo Álvarez había avisado de que esperaba contar tanto con el Tucu Sepúlveda como Guerrero para tenerlos de vuelta esta jornada de jueves.

Y el panorama parece ser favorable para ambos jugadores, ya que en el CDA pretenden que se reincorporen a los entrenamientos y poder tenerlos en consideración para el importante cruce con Audax Italiano en la Fecha 20 del Campeonato Nacional.

Si bien no se han dado luces de una formación ante los itálicos, seguramente que Sepúlveda y Guerrero puedan ser alternativas al menos desde la banca, para que tomen rodaje proyectando la revancha con Independiente del próximo miércoles 20 de agosto.

📆 ¿Cuándo juega la U por el Campeonato Nacional?

⚔️ Rival: Audax Italiano

📆 Fecha: Domingo 17 de agosto

🕐 Hora: 12:30 (Chile)

🏟 Estadio: Nacional

