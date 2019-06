Sebastián Moreno: Hay una planificación para la sub 17 y necesitamos un DT con urgencia

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, volvió a referirse a la salida de Hernán Caputto de la selección chilena sub 17, señalando que respeta la decisión, pero que debe asegurar cuanto antes la llegada de su reemplazante, pensando en el Mundial de la categoría, que se disputará en noviembre en Brasil.

Moreno, en diálogo con Francisco Caneo, enviado especial de Al Aire Libre en Cooperativa para la Copa América en Brasil, aseveró que "la sub 17 requiere una premura importante, porque se van recortando los tiempos de entrenamientos. La renuncia de Hernán (Caputto) significa la necesidad de tener un cuerpo técnico con cierto sentido de urgencia, toda vez que hay una planificación de partidos amistosos y la preparación para llegar al Mundial".

Además, fue enfático en señalar que "respeto la decisión de Hernán, entendemos que hay una legitima aspiración de tener un crecimiento profesional, como él lo expresa en la carta forma de renuncia. No queda más que respetar, es un hijo de la federación y le deseamos lo mejor".

Sobre el reemplazante de Caputto, el mandamás del fútbol chileno dijo que "hay características que corren a favor de quienes conocen la categoría, no voy a dar nombres, pero debemos comunicarnos con el futuro cuerpo técnico. Estamos trabajando por eso y lo informaremos a ustedes cuando corresponda".

Sobre las informaciones que indicaban que Moreno se había reunido con Fernando Felicevich para tratar temas del Fútbol Joven, el timonel del balompié nacional sostuvo enfáticamente que "ya lo he dicho, no me he reunido con ningún representante para hablar de fútbol, no corresponde, no existió, ni existirá".

"La labor de representante no tiene nada que ver con un plan de formación de fútbol joven. Estamos en veredas totalmente diferentes. Tenemos una visión de formación de fútbol joven", agregó.

Finalmente, Sebastián Moreno detalló el proyecto que tiene para el fútbol juvenil en su gestión y aseguró que "tenemos un plan rubusto y consolidado, venimos trabajando hace tres meses en un plan nacional del fútbol joven. Ya completamos el cupo del sub 20 y queremos hacer una regla sub 17 en el más breve plazo".

"Queremos trabajar de manera integrada con los clubes, que entendemos que es el núcleo formador de los jugadores y las futuras estrellas de la selección nacional. Ahora en el segundo semestre, formaremos la Gerencia de Fútbol Joven, con una mirada integradora y planificación, que permita a los clubes facilitar y formar a los jugadores paraeñl futuro", cerró.