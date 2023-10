UEFA designó a Reino Unido e Irlanda como dueños de casa en la Euro 2028

El Comité Ejecutivo de la UEFA confirmó este martes la designación de Reino Unido e Irlanda como organizadores de la Eurocopa de 2028.

Con la presencia de Gareth Bale se oficializó el hecho, que tiene como sedes confirmadaslos estadios de Belfast, Birmingham, Cardiff, Dublin, Glasgow, Liverpool, Londres (2) Manchester y Newcastle.

También durante esta jornada se dirimió que Italia y Turquía serán organizadoras del torneo en 2032.

🇬🇧 🇮🇪 #EURO2028 & 🇮🇹 🇹🇷 #EURO2032



UK & Ireland

"Our vision is to develop football, increase participation, and grow a more diverse and inclusive game."



Italy & Turkey

"We will work intensively with a big passion and commitment to offer the ultimate EURO experience to fans."



⬇️