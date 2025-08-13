“Podía derrumbar todo”: la explicación de Álvarez por polémica decisión en el U de Chile vs Independiente

U de Chile derrotó por 1-0 a Independiente en el estadio Nacional por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, resultado favorable, pero ajustado de cara a la revancha de la próxima semana en Argentina.

Es por esto que llamó la atención que el técnico Gustavo Álvarez no añadiera un delantero cuando su equipo quedó con un jugador más en los 73 minutos por la expulsión de Matías Abaldo.

La inteligente decisión de Gustavo Álvarez que favoreció a U de Chile

En conferencia de prensa tras el compromiso, Álvarez señaló: "Por ser demasiado ambicioso se podía derrumbar todo lo hecho por el equipo".

"Teníamos que ganar con la mayor holgura posible, 11 contra 11 u 11 contra 10, la expulsión no nos cambió nada", añadió.

📊 ¿Qué aspectos destacó del rendimiento de U de Chile en el primer tiempo?

Álvarez dividió el primer tiempo en dos momentos claramente diferenciados. "Los primeros 15 minutos empezamos con algunos errores en pase de salida que daba la sensación de que corríamos peligro" , pero luego el equipo se asentó y "cuando solucionamos eso empezamos a ganar el medio campo y generamos tres o cuatro situaciones de gol".

El técnico coincidió con que después de los primeros 15 minutos fue "uno de los mejores primeros tiempos de la U", destacando el "tema de intensidad, de ganar la mayoría de las divididas, de doblar en marcaje a los jugadores de Independiente".

🔄 ¿Por qué realizó los cambios tácticos en el segundo tiempo en U de Chile?

La entrada de Marcelo Díaz por Javier Altamirano fue una decisión premeditada para Álvarez. "Yo decido no defender sin pelota, por eso el ingreso de Marcelo Díaz para que nos dé juego y renovar esa posibilidad de contraataque".

El cambio en el entretiempo de Felipe Salomoni por Antonio Díaz respondió a una precaución: "El cambio en el entretiempo por la tarjeta amarilla, lateral por lateral". Sobre Díaz, que no jugaba desde hacía dos meses, Álvarez fue categórico: "Si un jugador viene de una lesión y está para jugar, tiene que jugar. Hay jugadores que están más de dos meses sin jugar, ellos tienen que estar preparados".

⚽ ¿Cómo analizó los cambios tácticos de Independiente durante el partido?

El DT azul mostró su conocimiento táctico al detallar las variantes del rival. "Independiente decide cambio de sistema, porque ya el delantero centro no descendía a la altura del enganche, sino que jugaban fijo uno y uno".

Álvarez explicó que "Independiente venía jugando con un 4-2-3-1 con Cabral atrás de Ávalos y cambió el último partido contra River". El técnico destacó especialmente el rol de Gabriel Ávalos: "Yo a Gabriel Ávalos lo dirigí hace unos años en Patronato de Paraná. Era un jugador promedio que hizo un despegue tremendo".

🎯 ¿Cuáles son las claves para la revancha en Avellaneda?

Para Álvarez, el enfoque no cambia pese al resultado favorable. "Nosotros teníamos que ganar por la mejor o la mayor ventaja posible, pero esa fue la ambición 11 contra 11 y 11 contra 10 y la expulsión no nos cambia nada".

El técnico fue claro sobre las áreas de mejora: "Si vamos a la parte defensiva creo las presiones fueron buenas hoy sostenerlas. Si vamos a la parte ofensiva tener cuidado con algunos errores en campo propio y ser contundente cuando tengamos situaciones de gol".

🎯 ¿Dónde leer más sobre Gustavo Álvrez y U de Chile?

Para seguir todas las declaraciones y análisis de Gustavo Álvarez en la Copa Sudamericana, mantente informado con las últimas noticias de U de Chile en Al Aire Libre.