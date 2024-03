Joaquín Niemann brilló y pasó al frente del LIV Golf de Jeddah en la penúltima jornada

El chileno Joaquín Niemann tuvo una sobresaliente actuación y se ubicó como puntero en la penúltima jornada del LIV Golf de Jeddah, Arabia Saudita, donde busca su segunda victoria en el circuito.

Niemann completó seis tiros bajo par en el día, lo que le dio un total de -13 en su tarjeta. En el llamado "Round 2", "Joaking" realizó seis birdies ―en las banderas 8, 10, 12, 15, 17 y 18― y además lo complementó evitando bogeys.

Como escolta se posicionó el sudafricano Charl Schwartzel, quien pasó del tercer al cuarto puesto con un -4 que le permitió inscribir un -11 en la acumulada. El podio de cara a la última jornada se cierra con Jason Kokrak y Louis Oosthuizen, ambos con -10.

"No estar en los Majors me motivó mucho a mejorar. Creo que en mi equipo, Team Torque, todos son asombrosos. Cada uno está empujando en la misma dirección y es genial. Es bueno volver, divertirse y tratar de hacer los mejor", señaló Niemann.

