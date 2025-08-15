Con un feroz error arbitral de por medio: Deportes La Serena rescató un empate en su visita a U. La Calera

La Fecha 20 del Campeonato Nacional 2025 arrancó este viernes y la jornada tuvo como plato de fondo un duelo de dientes apretados entre Unión La Calera y Deportes La Serena en el Nicolás Chahuán, partido que terminó igualado 1-1 y que quedó marcado por un insólito error arbitral del juez principal Gaston Philippe.

El empate final en la Quinta Región dejó a La Calera en el décimo puesto de la tabla de posiciones con 23 unidades, a 4 de la zona de copas internacionales, mientras que los papayeros se estancaron decimoterceros con solo 19 puntos, a cinco de la zona de descenso directo.

⚽ Los goles de Unión La Calera vs La Serena por el Campeonato Nacional 2025

Fue el elenco local el que arrancó ganando en su cancha con la anotación del defensor Javier Saldías en los 44' del primer tiempo tras asistencia de Sebastián Sáez, por lo que el partido se iba en ventaja de los caleranos al descanso.

Sin embargo, en la segunda mitad y con el empuje de La Serena vino el gol de la igualdad definitiva, aunque no sin una gran cuota de polémica.

Es que en un ataque granate vino un arranque del delantero mexicano Bryan Mendoza, quien entrando al área de los cementeros remató y el balón tuvo un desvío en el camino que descolocó al arquero Jorge Peña. Sin embargo, toda esta acción estuvo envuelta de una gran polémica con el árbitro Gastón Philippe como protagonista.

▪️ La polémica del duelo entre Unión La Calera y Deportes La Serena

Y es que antes de que ingresara el balón en la jugada de Brayan Mendoza del gol serenense el árbitro Gastón Philippe había hecho la seña de cobrar tiro de esquina, confundiendo tanto a los jugadores de la visita como a la propia defensa de La Calera y al arquero Jorge Peña.

Al darse cuenta del fallo del juez central, el plantel de La Serena se abalanzó en reclamos para que Philippe validara el gol, lo que terminó haciendo tras unos segundos y provocando de paso la protesta de todos los caleranos.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar U. La Calera?

⚔️ Rival: Cobresal

📅 Fecha: Sábado 23 de agosto

⏱️ Hora: 15:00 horas

🏟️ Estadio: El Cobre

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar La Serena?

⚔️ Rival: Huachipato

📅 Fecha: Domingo 24 de agosto

⏱️ Hora: 12:30 horas

🏟️ Estadio: La Portada

