La indecisión de última hora de Almirón en el armado del XI titular ante U Católica

En menos de 24 horas Colo Colo recibirá a U Católica en la Fecha 20 del Campeonato Nacional, encuentro en el que los albos intentarán recuperar el camino del triunfo y borrar el último traspié que sufrieron ante el elenco cruzado en el clásico que protagonizaron en la primera rueda y que tuvo a los estudiantiles como vencedores.

La urgencia de ganar en Colo Colo la tienen clara en el plantel y el cuerpo técnico de Jorge Almirón, aunque en la preparación del partido ante la UC el DT argentino sigue teniendo dudas hasta último momento.

Si bien temprano esta jornada se conocía de dos posibles oncenas titulares sin juveniles ante la UC, lo cierto es que Almirón sigue teniendo indecisiones sobre qué equipo parará en el Monumental.

🔳 ¿Qué duda tiene Almirón para parar el XI titular ante U Católica?

Aunque parecía que el entrenador argentino de Colo Colo tenía definida la formación estelar para medirse ante Universidad Católica, las dudas se apoderaron de las ideas del DT tras el último entrenamiento de este viernes.

Y es que de acuerdo a lo que consignó el periodista Cristián Alvarado en su cuenta de X, Almirón no ha confirmado todavía el XI ante los de la precordillera.

"Hoy en la parte final del entrenamiento Claudio Aquino y Francisco Marchant trabajaron en el equipo suplente. Uno de los dos jugadores debería comenzar de titular, pero es la gran duda del DT", detalló Alvarado.

❌ ¿Cuáles son las bajas confirmadas de Colo Colo ante la UC?

Por otro lado, en Colo Colo también deben lidiar con las bajas que tendrán ante los dirigidos por Daniel Garnero.

Y es que esta jornada también se confirmó que no podrán estar presentes en la Ruca Marcos Bolados, Leandro Hernández ni Tomás Alarcón, todos fuera por decisión técnica, mientras que Óscar Opazo no será arriesgado tras superar recientemente una lesión.

⚽ La posible formación de Colo Colo para el clásico

En este escenario la más probable alineación titular de Colo Colo será con: Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en la línea defensiva; Víctor Méndez, Vicente Pizarro y Arturo Vidal como volantes; y el tridente ofensivo conformado por Lucas Cepeda, Javier Correa y Claudio Aquino (o Francisco Marchant).

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

⚔️ Rival: Universidad Católica

📅 Fecha: Sábado 16 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Monumental

