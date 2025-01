Campeona de WWE no descarta participar en el Royal Rumble masculino

El mundo de la lucha libre ya palpita el próximo gran evento premium de WWE, Royal Rumble 2025, el cual se llevará a cabo el próximo sábado 1 de febrero en el Lucas Oil Stadium en Indianápolis.

Una de las grandes atracciones de este evento será, como cada año, la batalla real masculina de 30 hombres, en la que ya se han anotado para competir algunos luchadores de renombres como John Cena, Seth Rollins, CM Punk y Rey Mysterio, entre varios otros.

Tanta expectativa hay entorno a dicha lucha de Royal Rumble que incluso una de las actuales campeonas femeninas de WWE no descartó competir junto a sus pares masculinos.

Este último sábado 25 de enero se llevó a cabo la segunda edición en esta era de Saturday Night's Main Event, velada que contó con la exitosa defensa de Rhea Ripley como campeona mundial femenina de WWE.

La Erradicadora venció por conteo de tres a Nia Jax para retener su campeonato y tras el show, dio una entrevista en la que se habló de cómo proyecta su reinado. "Se siente fantástico, sinceramente, extrañaba este campeonato, extrañaba el Campeonato Mundial de mujeres. Fui la primera campeona mundial y simplemente siento que este título me pertenece, que debería estar sobre mi hombro, conmigo las 24 horas del día", expresó.

Así mismo, Rhea Ripley fue consultada por la posibilidad de competir como actual monarca en el Royal Rumble femenino, a lo que manifestó que: "Creo que sería una mala decisión. Tal vez esté en el de los hombres".

AND STILL



Rhea Ripley retains the Women’s World Championship against Nia Jax.#SNME pic.twitter.com/e8wgYRugfl