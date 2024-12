WWE RAW 16 de diciembre: Horario, dónde ver y cartelera de combates

WWE va cerrando su calendario 2024 y empieza a mirar al camino que iniciará el próximo año, con eventos premium como Royal Rumble en el mes de febrero o Elimination Chamber en marzo, lo que también se engloba en el camino al magno Wrestlemania 41.

Este lunes 16 de diciembre la semana comienza entorno a un nuevo WWE Monday Night RAW, el show de la marca roja que promete tener bastante acción dentro y fuera del ring.

Para encender los motores de este nuevo lunes de luchas habrá un segmento entre CM Punk y Seth Rollins para ir aclarando su actual disputa que estalló hace un par de semanas, mientras que uno de los miembros de The New Day, vuelve a su ciudad natal en Boston para hablar a los fanáticos en el TD Garden, envuelto en críticas por los últimos acontecimientos en compañía de Xavier Woods.

En cuanto a lo netamente luchístico, destaca la lucha por el título intercontinental entre el actual campeón Bron Breakker y el retador Ludwig Kaiser, mientras que la escena en parejas también tendrá los campeonatos en juego entre los monarcas defendores The Judgment Day (Finn Balor y JD McDonagh) ante The War Raiders (Erik e Ivar).

Fecha y Horario para ver WWE RAW del 16 de diciembre

Este nuevo capítulo de WWE RAW se podrá ver este lunes 16 de diciembre desde las 22:00 horas de nuestro país y también en buena parte de Sudamérica.

¿Dónde ver WWE RAW en Chile?

Cada episodio de RAW se puede ver a través de las plataformas de streaming de WWE Network y Peacock. En el caso de Chile y gran parte de Sudamérica, toda la acción se puede seguir a través del canal de Youtube de WWE Español.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por WWE (@wwe)

Cartelera de WWE RAW este 16 de diciembre

Luchas

Campeonato Intercontinental de WWE

Bron Breakker (c) vs. Ludwig Kaiser

Campeonato por parejas de RAW

The Judgment Day (Finn Balor y JD McDonagh) (c) vs. The War Raiders (Erik e Ivar)

Segmentos

Kofi Kingston (The New Day) vuelve a su natal Boston.

Seth Rollins confirmó su aparición en WWE RAW

CM Punk hablará nuevamente ante el Universo WWE