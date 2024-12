WWE RAW 23 de diciembre: Horario, dónde ver y cartelera de combates

La Navidad se acerca a pasos agigantados y pese a ello en WWE no descansan para traer un nuevo episodio de Monday Night RAW, velada que promete bastante acción desde el TD Garden, en Massachusetts.

Este lunes 23 de diciembre la marca roja trae atractivas luchas como es habitual y la continuidad de interesantes rivalidades que se han ido conformando estas últimas semanas, como la de Seth Rollins y CM Punk, quienes ya tienen confirmada una lucha para el primer episodio de RAW en Netflix, el próximo 6 de enero.

Además, también dirá presente Drew McIntyre para seguir con su venganza hacia los miembros de The Bloodline, que lo tienen envuelto en una disputa con Jey y Jimmy Uso, además de Sami Zayn.

Por otro lado, en el ring de WWE se enfrentarán Damian Priest ante Dominik Mysterio, mientras que el torneo femenino por el título intercontinental medirá a Iyo Sky, Natalya y Alba Fyre.

TONIGHT on #WWERaw: @DMcIntyreWWE kicks off the show! What does The Scottish Warrior have to say about his recent attacks on members of The Bloodline? 🔥⚔️



📺 8/7c on @USANetwork pic.twitter.com/TJzkEw8s1u