WWE RAW 27 de enero en Netflix: Horario y cartelera de combates

WWE entra en su semana de cierre antes de una nueva edición de Royal Rumble, y por ello el Monday Night RAW de este lunes 27 de enero promete electrizante acción dentro y fuera del ring.

Desde el State Farm Arena en Atlanta la marca roja tiene su último episodio previo a que se lleve a cabo el primer evento premium de WWE este 2025, por lo que la velada promete y mucho.

Esto, porque habrán segmentos con potentes apariciones. La celebridad de internet Logan Paul hará su esperado estreno en esta era de RAW en Netflix, mientras que también dirá presente el campeón indiscutido Cody Rhodes, seguramente para tener un último diálogo con miras a su combate titular ante Kevin Owens este sábado 1 de febrero.

En cuanto a la acción en el rigng, The War Raiders (Ivar y Erik) pondrán en juego sus títulos en pareja de WWE ante JD McDonagh y Dominik Mysterio. Además, habrá una nueva lucha entre Drew McIntyre y Sami Zayn, mientras que en la escena femenina las campeonas femeninas Bianca Belair y Naomi chocarán con el equipo de Liv Morgan y Raquel Rodríguez.

Fecha y Horario para ver WWE RAW en Netflix este 27 de enero

Este nuevo capítulo de WWE RAW se podrá ver este lunes 27 de enero desde las 22:00 horas de nuestro país y también en buena parte de Sudamérica.

¿Dónde ver WWE RAW en Chile?

A partir de esta fecha, cada evento semanal y premium de WWE se verá exclusivamente a través de Netflix, tanto en Chile como también en la totalidad del continente sudamericano.

Cartelera de WWE RAW este 27 de enero

Luchas

Combate por los títulos en pareja masculinos de WWE

The War Raiders (C) vs. JD McDonagh y Dominik Mysterio

Drew McIntyre vs. Sami Zayn

Bianca Belair y Naomi vs. Liv Morgan y Raquel Rodriguez

Segmentos

Logan Paul hace su debut en el RAW en Netflix

Cody Rhodes hará una última aparición antes de Royal Rumble