WWE RAW 30 de diciembre: Horario, dónde ver y cartelera de combates

Solo quedan horas para que comience un nuevo año y en WWE lo quieren despedir de la mejor forma con su último Monday Night RAW de este 2024, el cual se llevará a cabo desde el Toyota Center de Houston, en Texas.

Un episodio especial de RAW porque será también el último antes del paso de la transmisión de cada show semanal a la plataforma Netflix, lo cual será una realidad a partir del próximo 6 de enero.

Y, para este lunes 30 de diciembre la marca roja trae interesantes segmentos y combates. Seth Rollins y CM Punk tendrán su último careo antes de su lucha para la próxima semana en la gran inauguración de RAW en Netflix.

Por otro lado, las semifinales del torneo femenino por el título intercontinental tendrán en acción a Dakota Kai ante Zoey Stark, mientras que en la otra ronda se enfrentarán Iyo Sky y Lyra Valkyria.

TONIGHT on #WWERaw: @CMPunk and @WWERollins come face-to-face for the final time before their match at the #WWERAW on @netflix Premiere on January 6th!



📺 8/7c on @USANetwork pic.twitter.com/Nv2y6nx6le