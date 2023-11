Creador de Fiu: Nunca más me pescaron, no me regalaron ni una entrada

El diseñador gráfico Eduardo Cortés, quien creó a la popular mascota Fiu de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, contó la historia sobre cómo se gestó el diseño y lamentó el trato recbido por parte de la organización de Santiago 2023.

En entrevista con La Tercera, Cortés, de 50 años, contó que Fiu se gestó gracias a una fotografía de un ave, el sietecolores, que le envió su hermano.

*Foto de referencia

También tomó como referencia a Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, con le objetivo que no pareciera humano, y que fuera redondo, pensando en los posibles peluches que se podrían crear.

Y el nombre salió por el canto del propio sietecolroes: "era fichiu, fichiu. Pero en ese momento escuchaba fiu, fiu. Y me hizo sentido. Es un pájaro veloz, que va de junco en junco, fiu-fiu-fiu. Y así quedó Fiu".

Tras ganar la postulación con el logo, Cortés evitó decir el monto que ganó por la creación, aunque sostuvo: "no me hice millonario ni nada de eso. Fue un trabajo a precio de mercado. Tampoco estoy ganando un peso por las ventas de ahora. Los derechos ya no son nuestros".

Respecto a la organización, recordó que el día de la presentación oficial de la mascota, no lo dejaron participar. Incluso tuvo que "dar pena" para que le regalaran un peluche, porque supuestamente eran sólo para los deportistas.

También cuestionó la postura de la organización en la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos, el pasado 20 de octubre, ya que Fiu tuvo nulo protagonismo.

Con el correr de los días, se enteró de la "Fiumanía", con los memes en redes sociales y la alta popularidad de la mascota.

"Yo siento que a la sociedad chilena le faltaba un apapacho. Y encontraron en Fiu la figura para aferrarse a eso. Para decir: dejemos de pelear un rato. Descansemos lo emocional y démonos ternura", explicó Cortés.

Finalmente, también admite que parte del éxito de Fiu se debe al área de marketing de Santiago 2023, al difundirlo y darle personalidad. Pero aún así lamentó el trato que ha recibido.

"Cuando entregué el proyecto, nunca más me pescaron. No me regalaron ni una entrada. Esto va más allá de la plata. Se trata de tener deferencia con la persona que inventó esto", aseguró.

Pese a las polémicas, Cortés valoró que Fiu es más que una mascota.

"Lo que pasa es que Fiu es muy chileno. Si yo te preguntaba antes de los juegos quién es más chileno, ¿el cóndor o el sietecolores? La respuesta era el cóndor. Pero hoy te pregunto lo mismo y la respuesta es otra. ¿Por qué? Provocó tanto cariño que ya dejó de ser una creación mía. Es como Condorito. Asumió un rol en la sociedad chilena", sentenció, asegurando que lloró cuando Fiu recibió la última medalla de oro: "Sentí que la gané yo".