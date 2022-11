Tite: Sigo creyendo que Neymar volverá a jugar en el Mundial

Tite, seleccionador de Brasil, insistió en que Neymar volverá a jugar en la Copa del Mundo, pese a la lesión en los ligamentos del tobillo derecho contra Serbia.

"Creo que Neymar y Danilo seguirán jugando la Copa del Mundo, esa es mi opinión, en temas médicos no puedo hablar de ello, porque no estoy en esa posición. Nosotros creemos que estarán disponibles para jugar", admitió Tite en rueda de prensa antes de enfrentarse a Suiza.

Tite fue preguntado sobre si Brasil ha perdido favoritismo al no poder contar con Neymar en lo que resta de fase de grupos.

"Brasil confía en todos los grandes talentos que tiene. Neymar es un jugador excepcional, pero confiamos en todos", aseguró Tite, que también habló sobre la cantidad de faltas, nueve, a las se vio sometido el jugador contra Serbia, más que nadie en toda la primera jornada.

"Si quieres recompensar el fútbol tenemos que tener cuidado y prestar atención a la reiteración de faltas, porque se concentran en jugadores en particular y esto afecta. Esto tiene que pararse", aseveró.

Sobre la lesión de Neymar, Tite reafirmó que el futbolista jugó varios minutos lesionado contra Serbia, pero que él no lo sabía.

"Estaba lesionado, pero no me di cuenta. No teníamos esa información, intentó continuar hasta que ya no pudo. Porque hasta ese momento era capaz de seguir resistiendo con el equipo", concluyó.

El duelo entre Brasil y Suiza, por la segunda fecha del Grupo G, está programado para este lunes a las 13:00 horas (16:00 GMT).