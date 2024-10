Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry ya tienen rivales en el último Masters 1000 del año

El segundo semestre ha sido bastante irregular para las dos principales tenistas de Chile, ya que luego de meterse entre los mejores veinte del mundo, tanto Alejandro Tabilo (21º de la ATP) como Nicolás Jarry (34º) han tenido una segunda parte de la temporada que les pudo meter aún más arriba, pero han rondado por los caminos de la irregularidad, que esperan estabilizar en el torneo de París-Bercy.

El certamen que se llevará a cabo en la capital de Francia es el último Masters 1000 del año, donde los principales tenistas intentan cerrar su participación en el torneo de maestros que cerrará el 2024 en cuanto a competencias con el ATP Finals, la segunda semana de noviembre en Turín, Italia.

Las dos principales raquetas de nuestro país quedaron en partes diferentes del cuadro, por lo que sólo podrían chocar en una hipotética final. Pero para eso hay mucho por jugar… En primera ronda, Tabilo quedó emparejado con el portugués Nuno Borges (33º), en el que será el primer choque entre ellos, y quien avance podría verse las caras en la segunda ronda con el griego Stefanos Tsitsipas (11º).

Nicolás Jarry, que va por la parte baja del cuadro, tendrá por rival un jugador proveniente de las clasificaciones, y de avanzar su adversario sería de alto nivel, ya que en el horizonte figura el español Carlos Alcaraz (2º).

The 2024 singles draw is OUT! #RolexParisMasters pic.twitter.com/iezrQN0jXZ