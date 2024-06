Roland Garros: Aryna Sabalenka fue eliminada por una de las revelaciones de la WTA

Un verdadero batacazo se dio este miércoles en el cuadro femenino Roland Garros, jornada en la que la bielorrusa Aryna Sabalenka, 2a de la WTA, se despidió al ser eliminada por una de las revelaciones del torneo y el circuito en general.

La segunda favorita del Grand Slam parisino cayó en el partido ante la jugadora rusa de 17 años, Mirra Andreeva (38a), por parciales de 7-6 (5), 4-6 y 4-6 en dos horas y 29 minutos de juego.

Con esto, Sabalenka dijo adiós al certamen en una inesperada derrota, por lo que incluso se le vio bastante frustrada al abandonar la cancha Philippe Chatrier, donde se llevó a cabo la acción.

Por su lado, Andreeva se instaló en las semifinales del torneo, donde se verá las caras con la italiana Jasmine Paolini (15a), quien dejó en el camino a la kazaja Elena Rybakina (4a), por parciales de 6-2, 4-6 y 6-4 en dos horas y 5 minutos de partido.

