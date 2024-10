La espectacular remontada Stefanos Tsitsipas sobre Francisco Cerúndolo en París-Bercy

Stefanos Tsitsipas (número 11° del ranking de la ATP), demostró toda su garra en el Máster 1000 de París, superando a Francisco Cerúndolo en un electrizante partido. Tras perder el primer set, Tsitsipas se recuperó y avanzó a cuartos de final con un marcador de 6-7 (1), 6-4 y 6-2.

El argentino Cerúndolo, que llegó con buen ritmo tras ganar en Umag, comenzó el partido a gran nivel, mostrando su potente derecha. En el tie break, dejó claro que podía hacer temblar al exnúmero 3 del mundo, desafiando sus expectativas.

Sin embargo, el segundo set marcó un cambio. Tsitsipas, conocido por su experiencia, empezó a dominar. Cerúndolo cometió errores cruciales, lo que permitió al griego tomar el control y aumentar su confianza.

Doing it the hard way 🥵@steftsitsipas rallies from a set down to defeat Cerundolo 6-7(1) 6-4 6-2 and reach the quarter-finals in Paris for the fourth time!#RolexParisMasters | @RolexPMasters pic.twitter.com/leMbDC5vM4