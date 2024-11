Stefanos Tsitsipas y ex número 1 del mundo se van en contra de la ATP por los Masters 1000 de 2 semanas

La extensión de los Masters 1000 a dos semanas, una de las apuestas más ambiciosas de la ATP para renovar el calendario, está generando una ola de críticas. Desde ex números 1 hasta tenistas actuales, se muestran en contra de esta "revolución" que podría poner en peligro la calidad de la competición y la salud de los jugadores.

A medida que la temporada de tenis llega a su fin, las críticas hacia una de las grandes reformas de los últimos tiempos se intensifican: la extensión de los Masters a 12 días. Esta modificación, anunciada en 2022, se implementará gradualmente hasta que en 2025 siete de los nueve Masters se jueguen en formato de dos semanas. Indian Wells, Miami, Madrid, Roma, Canadá, Cincinnati y Shanghai entrarán en esta nueva modalidad, mientras que solo Montecarlo y París mantendrán su duración habitual de una semana.

El ex número 1 del mundo que cuestinó la estrategia de la ATP en los Masters 1000

El cambio ha generado una gran controversia, siendo el primero en mostrar su descontento el ex número 1 del mundo, Andy Roddick. El estadounidense no dudó en calificar la medida como "estúpida" y "tonta", argumentando "Si juegas tanto no tienes la capacidad de hacer un trabajo intenso. Los jugadores ya lo están diciendo, las opiniones son malas respecto a esta iniciativa y están comprometiendo a largo plazo el calendario por algo que no gusta. Fue fantástico ver el torneo de París, en una semana".

Stefanos Tsitsipas se unió a la crítica a los Masters 1000

El debate sobre las consecuencias de este nuevo formato continuó cuando el griego Stefanos Tsitsipas, actual número 12 del mundo, se sumó a las críticas. "Los Masters 1000 de dos semanas se han convertido en una carga. La calidad tenística ha bajado porque no disponemos del tiempo de recuperación y entrenamiento necesario, al tener que afrontar partidos constantemente. No disponemos de margen para trabajar fuera de la cancha"

Tsitsipas también cuestionó la capacidad de la ATP para tomar decisiones sin evaluar previamente sus efectos. "Resulta curioso que la ATP se comprometiera a hacer este cambio en el calendario sin saber antes si funciona. El torneo de París fue divertido y fácil de seguir al disputarse en una semana. Si el objetivo era aligerar el calendario, ampliar los Masters 1000 a dos semanas no es la mejor idea. Han querido arreglar algo que no estaba roto".

La extención de los Masters 1000 se transforma en un peligro a la salud de los tenistas

El malestar por la extensión de los Masters 1000 no es un caso aislado, ya que varios jugadores han expresado su preocupación por el calendario cada vez más saturado. La cantidad de torneos y la falta de tiempo para la recuperación han convertido a la temporada en un reto físico y mental para muchos de los tenistas más destacados del circuito. La crítica principal gira en torno a la acumulación de partidos sin el espacio necesario para una preparación adecuada.