El aterrador episodio que vivió Tomás Barrios durante un torneo en México

El tenista chileno Tomás Barrios (143° del ranking ATP) ha tenido unos últimos meses bien positivos en el circuito, jugando tanto Challengers como torneos más importantes e incluso habiendo competido por segunda vez en su carrera en el cuadro principal de un Masters 1000, en el torneo de Toronto que se sigue disputando esta semana.

Luego de haber quedado fuera en la segunda ronda de Toronto, Barrios se empieza a preparar para la qualy del Masters de Cincinnati, y en medio de esto es que la raqueta nacional se dio el tiempo de repasar algunos aspectos de su juego y de su carrera, dando a conocer un temible episodio que le tocó vivir producto de uno de los temás más polémicos entorno al tenis.

😨 Tomás Barrios y la vez que recibió aterradoras amenazas en un torneo

Uno de los puntos que suelen hablarse fuera de la cancha entorno al tenis es el de los apostadores y su imprudente comportamiento para con los jugadores cuando pierden dinero por este tema, donde suelen hacer insultos y otros improperios en las redes sociales de los deportistas.

Pues justamente sobre esto es que Tomás Barrios recordó un espeluznante episodio que le tocó vivir en medio de un torneo. En conversación con el portal Clay Tennis, el chillanejo recordó la vez que recibió amenazas en pleno torneo Challenger en México.

"Me llega un audio y me dicen 'te estoy esperando afuera de tu hotel, estás en este hotel, en la habitación tanto", contó Barrios sobre el hecho. "Llamé el director del torneo, 'tráeme a un guardia, si no no voy ni cagando", detalló sobre la medida que tomó para contar con seguridad, señalando sobre lo mismo que luego lo tranquilizaron explicándole que habían ocurrido situaciones similares anteriormente, pero que finalmente solo quedaban en las amenazas, algo igualmente temeroso para cualquier deportista.

📊 ¿En qué lugar del ránking está Tomás Barrios?

Tomás Barrios se encuentra en el lugar número 143° del ranking de la ATP.

🔜 ¿Qué viene para Barrios en el circuito?

El próximo desafio de Barrios en la temporada será la qualy del Masters 1000 de Cincinnati, desde la primera semana de agosto.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Tomás Barrios?

