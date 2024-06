Austria festejó en un partidazo frente a los Países Bajos en la Eurocopa 2024

El partido de Austria y los Países Bajos ofrecía un escenario absolutamente incierto en el grupo D de la EURO 2024, ya que cualquiera de los dos podía ganar la zona, quedar segundo o incluso obtener la clasificación como mejor tercero de esta competencia, pero siempre mirando de reojo lo que hacía en el otro pleito Francia y Polonia.

El encuentro no se guardó cosa alguna en cuanto a emociones y variante en el marcador. A los pocos minutos Austria llegó a las redes producto del autogol de Donyell Malen a los 6’ para quedar 1-0 y provocar una reacción del elenco naranja, pero que no tuvo durante todo el primer tiempo la claridad para poner en serios aprietos a Patrick Pentz, salvo en un cabezazo de Memphis Depay, pero que luego del susto inicial de los austriacos, vino el alivio, ya que estaba offside.

Los austriacos incluso pudieron anotar el 2-0 previo al entretiempo, pero el remate de Marcel Sabitzer que se colaba en el poste derecho de la portería neerlandesa, fue atajado en una gran estirada de Bart Verbruggen.

De entrada, en el segundo tiempo, los Países Bajos lograron la paridad con un gran remate cruzado de Cody Gakpo hacia el sector izquierdo del golero austriaco. Minuto 46’ y con el 1-1 el equipo de Ronald Koeman se creyó que el triunfo estaba a la mano.

Cuando en mayores aprietos se veía Austria, cayó el segundo gol favorable a los dirigidos Ralf Rangnick a los 59’ por medio Romano Schmid, para el 2-1. Luego de lo cual los naranjas se fueron con todo y dejaron espacios abiertos, que un contragolpe bien dirigido podría costarles caros. Era el todo o nada, y con reloj en contra, ya que no querían terminar en el tercer lugar.

