Cepeda no esquiva la verdad: “El partido con Fortaleza nos marcó”

Colo Colo se despidió de Copa Libertadores derrotando a Atlético Bucaramanga por 1 a 0, un partido que dejó al plantel del Cacique con un gusto amargo.

Los jugadores del Cacique sabían que podían dar más, pero el castigo frente a Fortaleza y dos duras goleadas en contra sellaron la suerte de Colo Colo en el torneo.

En zona mixta fue Lucas Cepeda quien hizo carne esta desazón colocolina: “Las sensaciones son amargas porque nosotros aspiramos a pasar de fase, ompetir en la Libertadores, creo que teníamos equipo”.

Lucas Cepeda hizo un balance de la Libertadores de Colo Colo

Cepeda no le sacó el cuerpo a las preguntas sobre el bajo rendimiento de Colo Colo en esta edición de la Copa Libertadores.

Para el seleccionado nacional, el partido frente a Fortaleza en Santiago marcó un antes y un después.

“Claro que nos afectó (el duelo con Fortaleza), porque nosotros, primero que todo, no sabíamos qué había pasado. Creo que las autoridades sabían y no nos dijeron nada, pero ya está, ya no es momento de hablar”, comenzó diciendo Lucas Cepeda.

“La autocrítica también es de nosotros, de que perdimos partidos muy mal, pero nada, ya está, teníamos que terminar de la mejor manera”, cerró.

Plantel de Colo Colo cerró filas con Almirón

Después de la goleada sufrida ante Racing, en Colo Colo no se habló de otra cosa que del despido de Jorge Almirón.

Justo antes del partido con Bucaramanga, Blanco y Negro confirma al entrenador en su puesto, mandando señales confusas para todos lados.

Lucas Cepeda dijo que, pese a todo, el plantel está cuadrado con el entrenador.

“Él (Almirón) siempre estaba, él ha estado con nosotros ahí y nosotros reflejamos que jugamos para él, para nosotros, para la institución y para dejar a Colo Colo en lo más alto, así que él es el primero en querer lograr objetivos”, indicó el formado en Santiago Wandereres.

Cepeda habló de la opción de dejar Colo Colo

Por último, Lucas Cepeda fue consultado sobre la chance de irse de Colo Colo y firmar por el Bologna de Italia, algo que ilusiona al seleccionado nacional.

“He visto todo lo que se dice en las redes sociales, me gustaría, me gustaría dar el salto. Creo que es el momento, estoy disfrutando y si llega, llega y si no, a seguir trabajando. Ojalá se dé algo bueno para lograr el sueño que todo chico tiene, el de ir a jugar afuera”, dijo Cepeda.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

🆚 Rival: Unión La Calera

📅 Fecha: Domingo 1 de junio de 2025

🕗 Hora: 17:30 horas de Chile

🏟️ Estadio: Estadio Nicolás Chahuán, La Calera

¿Quién transmite el partido de Colo Colo?

📺 TV: TNT Sports

💻 Streaming: HBO Max