Colo Colo

Primera baja para el Superclásico: Colo Colo pierde a un titular para enfrentar a U de Chile

Una de las piezas claves de los albos quedó descartado para el compromiso frente a los azules por el Campeonato Nacional.

Foto: Photosport Primera baja para el Superclásico: Colo Colo pierde a un titular para enfrentar a U de Chile
Bastián Catalán
Colo Colo sigue sin levantar cabeza. Los albos igualaron sin goles frente a Palestino y sumaron cinco partidos consecutivos sin ganar en el Campeonato Nacional.

Sin embargo, el resultado no fue lo único negativo para el Cacique. Esto porque uno de sus titulares recibió tarjeta amarilla y quedó suspendido para la próxima fecha, cuando reciba a Universidad de Chile en una nueva versión del Superclásico.

🟨 La primera baja de Colo Colo para el Superclásico

El futbolista en cuestión es Emiliano Amor, quien fue amonestado en el minuto 74 por una infracción contra Jonathan Benítez cerca del área de Colo Colo.

Con esto, el defensor argentino acumuló cinco cartulinas amarillas, y con ello, quedó suspendido para el Superclásico frente a Universidad de Chile del próximo fin de semana.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

  •  Fecha: Domingo 31 de agosto

  •  Hora: 15:00 horas

  •  Estadio: Monumental

