“Tengo amigos…”: La sorpresiva revelación del capitán de Colo Colo tras el caos de Avellaneda

Esteban Pavez solidarizó con los hinchas de Universidad de Chile tras los graves incidentes ocurridos en Argentina.

Bastián Catalán
Lo ocurrido la noche del miércoles en el Estadio Libertadores de América no dejó indiferente a nadie. Los crudos ataques de fanáticos de Independiente a los hinchas de Universidad de Chile en el encuentro válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana provocaron la reacción de importantes personalidades del fútbol chileno.

Equipos nacionales manifestaron su repudio tras lo ocurrido e incluso desde Colo Colo, archirrival de los universitarios, condenaron los lamentables hechos de violencia.

Tanto el entrenador interino Hugo González como el principal referente del equipo, Arturo Vidal, manifestaron sus muestras de apoyo, pero esta vez fue el capitán de los albos, Esteban Pavez, quien se refirió a lo sucedido y lanzó una sorpresiva revelación.

🙏 Esteban Pavez reaccionó a la violencia sufrida por U de Chile

Tras el empate sin goles ante Palestino, el capitán del Cacique comenzó diciendo que “es bastante triste lo que el otro día pasó con la gente de Universidad de Chile. Yo creo que este año a nosotros también nos pasó algo muy duro, que todavía no se hace justicia, los Carabineros mataron a dos de nuestros hinchas, ojalá se haga justicia luego”.

Pavez aprovechó la instancia para enviar “mucha fuerza a la gente de Universidad de Chile, sé que la pasaron muy mal por allá”.

😮 La revelación de Esteban Pavez sobre el caos en Avellaneda

Sin embargo, el volante de Colo Colo sorprendió al revelar que “tengo un par de amigos que andaban ahí, la verdad que fue bastante duro”.

“El fútbol no es violencia, el fútbol es algo muy lindo, pero cada vez se lleva más la violencia que el fútbol”, sentenció.

Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.
