Hugo González tras su estreno: "No fue el mejor partido, pero no se perdió"

Colo Colo igualó 0-0 frente a Palestino en el Municipal de La Cisterna y dejó varias reflexiones. El interino Hugo González analizó lo ocurrido y subrayó que, aunque el equipo tuvo problemas, rescatar un punto fuera de casa también suma.

⚽ ¿Qué dijo González sobre el desarrollo del partido?

El DT reconoció que el encuentro tuvo dos etapas muy distintas. En la primera mitad, Palestino complicó con centros y ataques constantes. "Nos vimos superados por su ataque", confesó. Sin embargo, el panorama cambió después: "En el segundo defendimos con bloque bajo y los últimos 25 subimos nuestro nivel. No fue el mejor de los partidos, pero no se perdió".

🔄 El ajuste táctico que cambió la cara de Colo Colo

González explicó que modificó la estrategia para equilibrar el mediocampo, donde estaban siendo superados en número. La salida de Aquino en el entretiempo por Méndez llamó la atención, pero ese ajuste permitió que el equipo se ordenara y terminara con mayor solidez.

Más marca en la zona media.

Defensa agrupada en bloque bajo.

Mejor control en la recta final.

De Paul dfue la figura alba en La Cisterna. Photosport

🏆 Lo que debe mejorar el Cacique

El interino fue claro: todavía quedan falencias por trabajar. Entre ellas, mencionó la defensa en pelotas aéreas, la finalización de jugadas y la preparación ofensiva. Además, recordó que su cargo es momentáneo: "Sabemos que es uno, dos o tres partidos máximo, pero con gran recepción de los jugadores".

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

