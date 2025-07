Cristián Zavala y una revelación que sacude a Colo Colo: la interna de la que nadie habla

En el mundo Colo Colo, no todo lo que brilla es oro. Y si hay alguien que lo sabe de cerca hoy es Cristián Zavala, el extremo albo que vive días turbulentos en Macul. Marginado de las citaciones, sin continuidad con Jorge Almirón, envuelto en una discusión con Aníbal Mosa y ahora, con una revelación inesperada que llegó desde un histórico de la Selección chilena.

Una interna que, hasta ahora, nadie había querido exponer.

El caso fue destapado por Gonzalo Jara en su rol de panelista de Pelota Parada en TNT Sports. El histórico de La Roja abrió una caja de Pandora: aseguró que vivió una situación idéntica a la que sufre hoy Zavala y que el club no puede legalmente actuar como lo hizo.

Así, la polémica se encendió… y la tensión en Colo Colo subió varios grados.

⚽ ¿Qué está pasando con Cristián Zavala en Colo Colo?

El delantero fue excluido del trabajo grupal el lunes, según reveló Daniel Arrieta (TNT Sports). La orden, dicen, vino desde la dirigencia y no del cuerpo técnico.

Zavala se presentó como siempre, pero no lo dejaron entrenar con sus compañeros. Tomó sus cosas, se cambió y trabajó en el gimnasio. Al día siguiente, volvió a integrarse al grupo.

Todo esto se suma a su nula participación con Almirón y al cruce con Mosa en el Superclásico, donde ni siquiera fue citado.

🗣️ ¿Qué dijo Gonzalo Jara sobre la situación de Zavala?

En Pelota Parada, el exdefensor de Colo Colo no se guardó nada:

“Esta discusión con Mosa fue recién el sábado, pero el hostigamiento viene de hace dos meses. ¿En qué beneficia a Colo Colo? Si no lo quieren y llega una oferta… ¿por qué no dejarlo partir?”.

Jara, con experiencia propia, fue más allá: “Lo dejaron entrenar aparte. Eso no se puede hacer. Lo digo por experiencia. A mí me pasó lo mismo en Colo Colo”.

Y ahí lanzó su bomba.

🧨 La confesión de Jara que destapó la interna de Colo Colo

Gonzalo Jara reveló que también fue apartado por un DT albo:

“El entrenador no quería contar conmigo. Me separó. Entrenaba en otro horario. Pero otra persona le comunicó al Sifup. Me llamaron, les dije que era verdad, pero que no quería que hicieran nada contra el club”.

Al día siguiente, el club lo reincorporó.

Y sentenció: “Gracias al Sifup por interceder. Le da valor al jugador. Te están negando trabajar”.

Una frase que refleja el trasfondo legal y humano del caso Zavala, y que resucita prácticas polémicas que aún se replican.

📅 ¿Qué viene ahora para Cristián Zavala?

Zavala termina contrato en diciembre y su futuro es una incógnita. En lo deportivo, no está considerado por Almirón y su relación con la dirigencia parece quebrada.

Legalmente, casos como el suyo podrían llegar incluso a tribunales, considerando la Ley Karin, que protege a los trabajadores de prácticas abusivas o discriminatorias.

En paralelo, el Sifup ya tomó conocimiento del caso.

⚠️ ¿Qué consecuencias puede tener el caso Zavala para Colo Colo?

En Chile, prácticas como separar a jugadores sin justificación pueden ser consideradas actos de hostigamiento laboral. Incluso, podrían ser denunciadas bajo la Ley Karin, que busca proteger entornos libres de acoso.

Además, casos como este dañan el valor de mercado del jugador y generan ruido interno. En la antesala de un semestre decisivo, Colo Colo suma un nuevo conflicto fuera de la cancha.

📊 ¿Cuáles son los números de Cristián Zavala en Colo Colo?

🏟️ 74 partidos jugados

⚽ 5 goles

✅ 10 asistencias

⏰ 3.220 minutos jugados

✈️ ¿Qué ofertas ha recibido Zavala y por qué fueron rechazadas?

En las últimas semanas llegaron dos propuestas concretas a Blanco y Negro: una desde Querétaro (México) y otra desde Newell’s Old Boys (Argentina). Sin embargo, ambas fueron desestimadas por considerarse económicamente insuficientes.

Esto encendió aún más el malestar del jugador, que sueña con internacionalizar su carrera y, al mismo tiempo, busca sumar minutos en cancha. Con Almirón, ha sido relegado y no es prioridad en la rotación.

⚖️ ¿Separar a un jugador sin razón deportiva es ilegal en Chile?

Sí. Aunque en el fútbol muchas veces se normalizan ciertas prácticas internas, la legislación laboral chilena establece límites claros sobre lo que un empleador —en este caso, un club— puede y no puede hacer con un trabajador contratado, como lo es un futbolista profesional.

Desde la entrada en vigor de la Ley Karin en 2024, separar a un jugador del grupo sin justificación técnica o deportiva puede considerarse hostigamiento laboral, especialmente si se realiza de forma reiterada o sin explicación formal. Esto no solo vulnera derechos fundamentales, sino que además puede tener consecuencias jurídicas y económicas para el club involucrado.

La confesión de Gonzalo Jara en TNT Sports no solo destapó una práctica del pasado, sino que le puso nombre a una posible ilegalidad: marginar a un jugador para forzarlo a tomar decisiones contractuales, afectar su rendimiento o castigar actitudes personales puede llevar a una denuncia formal, con el Sifup como mediador o incluso representante legal del jugador afectado.

👉 En palabras del propio Jara: “Te están negando trabajar. Eso no se puede hacer”.

🔹 ¿Por qué Cristián Zavala fue apartado del entrenamiento?

Según TNT Sports, fue por una orden dirigencial, no técnica. Se le impidió entrenar con el plantel el lunes y trabajó por separado.

🔹 ¿Qué reveló Gonzalo Jara?

Contó que vivió algo idéntico en Colo Colo. Fue separado, el Sifup se enteró y lo reincorporaron. Dijo: “Eso no se puede hacer, lo digo por experiencia”.

🔹 ¿Qué puede hacer Zavala legalmente?

Podría apelar al Sifup o incluso invocar la Ley Karin si se confirma acoso laboral o práctica discriminatoria.

🔹 ¿Cuál es el futuro de Zavala en Colo Colo?

Termina contrato en diciembre y, por ahora, no está en los planes de Almirón. Su continuidad parece lejana.

🔹 ¿Puede un club separar a un jugador sin justificación?

No. Si el jugador está bajo contrato, prácticas como esa pueden ser denunciadas por vulneración de derechos.

🔹 ¿Cuándo termina el contrato de Zavala?

En diciembre de 2025. Su continuidad está en duda y su futuro será tema en este mercado.