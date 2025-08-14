Almirón arriesga todo: La formación de Colo Colo sin Sub 21 que puede costarle caro

El técnico argentino de Colo Colo trabaja con dos esquemas diferentes para enfrentar a Universidad Católica este sábado. Según reportó el periodista Cristián Alvarado, ninguna de las dos alternativas incluye jugadores jóvenes, lo que pone en jaque la exigencia de minutos impuesta por la ANFP.

Con la necesidad imperiosa de sumar tres puntos para seguir con vida en la lucha por un cupo a torneos internacionales, Almirón recibió excelentes noticias tras recuperar a figuras como Arturo Vidal, Alan Saldivia, Javier Correa, Emiliano Amor y Óscar Opazo. El Cacique se ubica séptimo en la tabla con 27 unidades, a ocho puntos de Palestino que está en puestos de Copa Libertadores.

Francisco Marchant fue titular ante Everton. Foto: Photosport.

⚽ ¿Cuáles son las dos formaciones que probó Almirón?

El estratega ensayó dos esquemas tácticos en la práctica del jueves. El primero con un clásico 4-3-3 que incluiría a Fernando de Paul; Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Sebastián Vegas en defensa; Mauricio Isla, Víctor Felipe Méndez, Vicente Pizarro, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en el medio; más Lucas Cepeda y Javier Correa arriba.

La segunda opción y la más probable, presenta un 3-5-2 con De Paul en el arco; Isla, Amor, Vegas y Wiemberg en la línea defensiva; Méndez, Pizarro y Vidal como volantes; y el tridente ofensivo conformado por Cepeda, Correa y Claudio Aquino.

🔥 ¿Qué pasa con los minutos Sub 21?

Aquí radica el gran problema para el Popular. Colo Colo lleva apenas 1.101 minutos con jugadores menores de 21 años en cancha, restándole 789 minutos para cumplir con la meta de la ANFP. Esto significa que el equipo debe promediar 72 minutos por partido en lo que resta del torneo para evitar sanciones.

La decisión de Almirón de prescindir de los jóvenes en un duelo tan crucial evidencia la presión por resultados inmediatos, pero también pone al club en una situación delicada para el futuro. El técnico deberá encontrar el equilibrio entre la necesidad de ganar y cumplir con las normativas del fútbol chileno.

