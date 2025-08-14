Fuego cruzado en Colo Colo: dura crítica a Blanco y Negro por el fallido Arengazo

En medio de una temporada marcada por resultados irregulares, la interna del Monumental volvió a encenderse. A horas del Clásico con Universidad Católica, un fallido “arengazo” terminó destapando tensiones entre el plantel, la dirigencia y la hinchada más radical.

En la previa del Clásico 188, el capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, mezcló autocrítica con mensajes directos: admitió la mala campaña, reveló su molestia por el fallido Arengazo en el Monumental y dejó claro que la presión sobre Jorge Almirón es máxima. Un testimonio que prende la mecha antes de un duelo clave para el Cacique.

🏟️ ¿Qué pasó con el fallido Arengazo en el Monumental?

El entrenamiento abierto previo al Clásico estaba pactado para este jueves, pero el Monumental recibió apenas 200 a 350 hinchas, muy lejos de los más de 10 mil que suelen colmar las gradas.

Incluso, la Garra Blanca llamó a boicotear el evento oficial y autoconvocó a uno nuevo para este viernes en las afueras del estadio, sin autorización de las autoridades.

Pavez no ocultó su sorpresa ni la molestia interna, apuntando directamente a la concesionaria Blanco y Negro:

“Sinceramente fue una descoordinación de la gente que tiene que hacer eso en el club. Yo me enteré hoy, no veo redes sociales. Sabía por un amigo que mañana es el arengazo de la Garra Blanca, fuera del estadio”.

El mediocampista agregó que, pese a la baja asistencia, quisieron agradecer el apoyo:

“Llegaron 100 o 200 hinchas, entonces hablé con mis compañeros para acercarnos, saludarlos, sacarnos algunas fotos, regalar un balón, porque uno igual siente el cariño”.

⚽ ¿Cómo analiza el capitán la temporada 2025 de Colo Colo?

El Cacique está séptimo en el Campeonato Nacional, cerrando los cupos para torneos internacionales. El referente albo reconoce que la irregularidad ha sido la constante:

“Nunca hemos tenido una alineación constante. Hemos cambiado de sistema, todos han tenido oportunidades. No nos está alcanzando. Tenemos buenos pasajes de partido, pero no los sostenemos. Estamos al debe todos, no solo los delanteros”.

🔥 ¿Qué dijo sobre la presión de Jorge Almirón?

La continuidad del DT argentino está en la cuerda floja y el plantel lo sabe:

“Fin de semana tras fin de semana, el profe se juega su permanencia, como nosotros también. En Colo Colo un empate es una derrota. Ha sido un año tormentoso. Todos tenemos culpa, desde el presidente hacia abajo. Queremos ganar este fin de semana, darle una alegría a la gente y terminar abrazados”, completó Pavez.

📅 Cuándo y dónde se juega el Clásico 188 entre Colo Colo y la UC

Partido: Colo Colo vs Universidad Católica

Colo Colo vs Universidad Católica Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Sábado 16 de agosto de 2025 Hora: 15:00 (Chile)

15:00 (Chile) Estadio: Monumental, Santiago

Monumental, Santiago Aforo: 38 mil espectadores, sin hinchas visitantes

📝 Las palabras del capitán albo resumen un Colo Colo que llega golpeado, con fracturas internas y un clima enrarecido a un nuevo Clásico. El sábado, el Monumental será escenario de un duelo que podría marcar el futuro inmediato de Almirón… y el ánimo de todo el plantel.

