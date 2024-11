Mauricio Isla dio a conocer su ambicioso deseo en el Colo Colo del 2025

Colo Colo cerró la temporada 2024 con la obtención de la Supercopa tras finalizar el dilatado partido frente a Huachipato en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Los albos finalizaron el año con dos títulos, pero con el sabor amargo de lo que pasó en la Copa Libertadores, dónde a pesar de realizar un muy buena presentación, cayeron en la ronda de cuartos de final ante River Plate.

En el Cacique ya piensan en 2025 y Mauricio Isla, lateral que llegó a mitad de temporada como flamante refuerzo, analizó sus primeros meses en el cuadro de Macul, institución que le permitió conseguir su primer título en el fútbol chileno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Colo-Colo (@colocolooficial)

El deseo de Mauricio Isla de cara a la temporada 2025

El Huaso reconoció lo bueno que se hizo durante este año, pero dio a conocer su ambicioso anhelo para la temporada venidera.

“Los equipos grandes siempre tienen la obligación de pelear todo. Nosotros estamos muy contentos aparte de todo lo que logramos porque creo que hicimos bien una Copa Libertadores, que es muy difícil, lo dije el otro día. La Copa Libertadores es muy difícil por los equipos brasileros, argentinos que traen muchos jugadores de jerarquía”, dijo el lateral.

“Trataremos el otro año hacer las cosas mejor. El entrenador verá que será lo mejor para Colo Colo, para el equipo porque es algo muy lindo para la hinchada y para el equipo. Trataremos de hacer lo mejor para avanzar un poco más que es importante y si Dios quiere tratar de llegar a una final”, dijo el Bicampeón de América.

Respecto a su futuro en los albos, Mauricio Isla reconoció que se mantendrá ligado al cuadro popular durante toda la temporada 2025 y que espera jugar hasta que el físico se lo permita.

“Tengo contrato un año más. Yo siempre lo he dicho, mientras esté feliz y mi físico me dé, voy a jugar. Ya después a los 38 si mi físico no me da, voy a retirarme feliz, hice una carrera bonita. Eso es lo importante”, manifestó.