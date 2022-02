Nainggolan: "Si uno llega tarde, bebe y fuma un cigarrillo, en mi opinión, no hace cosas malas"

El polémico futbolista belga, ex AS Roma e Inter de Milán, Radja Nainggolan, sorprendió al confesar su descuidado estilo de vida, donde aseguró que bebe alcohol, fuma cigarrillos y va a discotecas.

"Si uno llega tarde, bebe y fuma un cigarrillo, en mi opinión, no hace cosas malas", dijo al diario italiano La Reppublica el ex compañero de Arturo Vidal y Alexis Sánchez en el cuado "neroazurro".

"He aprendido a aceptar todo lo que se diga de mí, nunca me preocupé por lo que decía la gente, todo porque algunos me veían en las discotecas. Hay gente que bebe más que yo pero lo hacen en casa y nadie lo sabe", añadió el futbolista de 33 años, actualmente en Royal Antwerp F. C. de Bélgica.

Sobre su salida de Inter, club con el que en la última temporada solo disputó cuatro partidos, el belga señaló que no fue Antonio Conte quien le comunicó que se marchara.

"Es un entrenador top, pero no tuve oportunidades con él. Nunca discutimos, pero fue otra persona la que me dijo que me tenía que ir. Yo prefiero a la gente que me dice las cosas a la cara", aseguró.

Además, finalizó diciendo que no se siente campeón pese a jugar algunos minutos antes de su salida a Cagliari: "Yo no lo contemplo. Para mí sólo ganas un 'Scudetto' si eres protagonista".