"Cóndor" Rojas: Si no pasaba nada, "Pato" Toledo hubiera estado en la banca diez años más

El ex arquero nacional Roberto "Cóndor" Rojas salió al paso de las críticas que lanzó en su contra Patricio Toledo, también otrora portero chileno, y afirmó que de no mediar el "Maracanazo", el ídolo de Universidad Católica hubiese estado diez años más en la banca de la selección.

Rojas indicó que los dichos de Toledo, que surgieron luego de sus palabras sobre Johnny Herrera, le sorprendieron, porque "muchos se empezaron a subir al barco de esa opinión".

"Me sorprende mucho que me haya criticado de esa forma y yo le mando un mensaje bien claro para él, que si no hubiese pasado nada en el partido Chile-Brasil en Río, él no hubiese tenido ninguna oportunidad de jugar conmigo porque iba a estar en la banca. Yo tenía muchos años para jugar en la selección chilena y como él jugó el '91 porque no había el gran nivel de arqueros que Chile siempre tuvo, comenzó a criticarme", declaró a Red Gol.

"Las opiniones se respetan, lo que yo hice fue opinar sobre Herrera. Pero al Pato se le pasó un poco la mano en el sentido que no me puede culpar de lo que no consiguió dentro de fútbol, echándome la culpa a mí de que no tuvo la oportunidad de jugar un Mundial", continuó.

"Vuelvo a reiterar, si nada hubiese pasado, él estaría en la banca diez años más. No es así como las personas a nuestra edad deben ver las cosas", concluyó.