Arturo Vidal contó el gran secreto que tiene a Lucas Cepeda en un gran momento

Lucas Cepeda fue la gran figura en el triunfo de Chile por 4-2 sobre Venezuela, al marcar dos goles que le permitieron a Chile conseguir un triunfo tan necesario en su camino rumbo al Mundial 2026.

El ex jugador de Santiago Wanderers lideró la remontada del equipo Ricardo Gareca sobre la “vinotinto” alzándose como la gran figura del encuentro desarrollado ante más de 40 mil almas en el Estadio Nacional.

Al término del partido, Arturo Vidal destacó el rendimento alcanzado por Cepeda y entregó detalles del trabajo que el jugador viene realizando para estar en gran forma para Colo Colo y La Roja.

Vidal contó el gran secreto que tiene a Cepeda en su mejor momento

El Kin enfrentó a la prensa tras el triunfo sobre Venezuela y entregó detalles del trabajo silencioso que ha venido realizando Lucas Cepeda para estar en este gran momento futbolístico.

“Me alegro mucho. Lo vi cuando llegó a Colo Colo. He visto el trabajo que realiza fuera de Colo Colo, entrena con el mismo entrenador que yo he tenido toda mi vida, es un jugador que se prepara día a día y me encantan los jugadores que se preparan así. Por eso les va tan bien. Lucas ha pasado de jugar en Wanderers a ser figura en un partido tan importante ante Venezuela, marcando dos goles. No es fácil y eso me alegra mucho”, dijo el King.