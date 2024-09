Carlos Palacios reveló la petición que le hizo Ricardo Gareca en su regreso a la Selección Chilena

El destacado futbolista nacional Carlos Palacios Núñez valoró su retorno a la Selección Chilena después de tres años en Clasificatorias y palpitó el duelo con Argentina en el camino a la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El centrocampista de Colo Colo (también puede actuar como delantero) dio detalles del diálogo que tuvo con el entrenador Ricardo Gareca y lo que éste espera de él.

El diálogo de Carlos Palacios con Ricardo Gareca en la Selección Chilena

Palacios comentó en conferencia de prensa en Juan Pinto Durán que: "Pude conversar con él ayer un poco. Me dijo que me quería ver cómo estaba en Colo Colo, que había visto un cambio importante en mi juego, en mi actitud. No me pidió nada, solo que fuera el mismo que soy en Colo Colo y que estuviera tranquilo, que hiciera las cosas como las venía haciendo y que eso me iba a dar mucho".

También habló del duelo contra la Scaloneta: "La selección argentina, todos sabemos lo que es, es una gran selección, pero creemos que podemos hacer un buen partido mañana y podemos dar la pelea".

Sobre sí mismo, la Joya señaló que vive: "Un presente maravilloso, como tú decías. Me siento súper bien, súper cómodo. También tuve la oportunidad de ir a Argentina y, bueno, me siento muy feliz por lo que estoy viviendo. Ahora me toca estar acá en la selección, disfrutando con los mejores. Así que preparado para todo lo que venga y esperamos que mañana podamos hacer un buen papel".

Finalmente, volvió a comentar su fallido traspaso a Boca Juniors: "Son semanas difíciles, personalmente. Son decisiones muy importantes, son decisiones que te pueden cambiar la vida, pero siempre dije que fuera lo mejor para mí, para el club. Estoy en Colo Colo, me siento bien, me siento feliz, tranquilo. Creo que estamos haciendo un increíble año, una Copa Libertadores maravillosa".

"Como digo, creo que es lo mejor para mí. Me quedé en Colo Colo, así que me siento feliz con eso. Siento que tengo que demostrar siempre para qué estoy, por algo estoy acá en la selección. Creo que todo lo que vengo haciendo durante el año tiene sus frutos, así que demostrar creo que tengo que hacerlo siempre", sentenció.

¿Cuándo juega Chile con Argentina por las Clasificatorias?

El duelo de la Selección Chilena contra Argentina será este jueves a las 20:00 horas de nuestro país (00:00 GMT) en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Después de eso, Chile recibirá a Bolivia el martes 10 de septiembre a las 18:00 horas (21:00 GMT).