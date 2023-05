Rueda recordó su paso por La Roja: "Estuve nueve meses en cuarentena en un país ajeno"

El colombiano Reinaldo Rueda recordó su paso por la selección chilena y se refirió al complicado año 2020, en donde tuvo que afrontar el confinamiento debido a la pandemia del Covid-19 que azotaba al mundo.

"Una persona sabia me preguntó cómo estaba con los muchachos de Chile y le dije que muy bien, pero estuve nueve meses en cuarentena en un país ajeno. Me llamaron de mi país y me dijeron que me necesitaban otra vez", expresó el adiestrador en diálogo con ESPN.

Además, contó que había sido contactado por la federación colombiana en 2018, antes del arribo del portugués Carlos Queiroz, a quien terminó reemplazando en enero de 2021.

"Quién iba a pensar que perderían con Uruguay y 6-1 con Ecuador, y que me llamarían a mí. Me contactaron por segunda vez", comentó.

"Tengo pena de no haberle correspondido al país y a todos los entrenadores del fútbol colombiano", añadió Rueda, quien no logró clasificar con su selección al Mundial.

Rueda estuvo en Chile desde enero de 2018 y asumió la tarea tras el fracaso rumbo al Mundial de Rusia. En ese período intentó hacer el recambio en la selección, pero no tuvo éxito. En la Copa América de 2019 terminó cuarto con Chile, y en las Clasificatorias para Qatar sumó dos derrotas, un empate y una victoria antes de su partida a Colombia.