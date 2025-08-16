La Roja sufre su primera baja: volante queda fuera por lesión
Tras confirmarse una dura lesión en Copa Libertadores que lo deja fuera de las próximas Clasificatorias ante Brasil y Uruguay.
La nueva Roja de Nicolás Córdova ya tiene su primera baja obligada: un chileno que venía siendo protagonista en Perú y que estaba en la órbita de la selección. La noticia se confirmó tras el duelo de Copa Libertadores en que su club sufrió una goleada y él terminó lesionado, encendiendo las alarmas en Universitario y en la Selección Chilena.
⚽ ¿Quién es el jugador que se lesionó en Copa Libertadores?
Se trata de Rodrigo Ureña, volante de Universitario de Deportes, quien salió resentido en el partido ante Palmeiras y fue reemplazado al inicio del segundo tiempo. Su técnico, Jorge Fossati, reconoció que ya venía jugando con molestias físicas.
🩺 ¿Qué diagnóstico entregó Universitario sobre Rodrigo Ureña?
El club informó oficialmente que Ureña sufrió un desgarro de segundo grado en el gemelo interno de la pierna izquierda. Esto lo obligará a un proceso de recuperación controlado por el cuerpo médico, lo que significa varias semanas fuera de las canchas.
⏳ ¿Cuánto tiempo estará fuera el volante chileno?
Según lo comunicado por Universitario, Ureña tendrá un periodo de recuperación de 3 a 4 semanas. De esta manera, el mediocampista quedará descartado para el clásico contra Alianza Lima y para los partidos de la Roja en Clasificatorias, frente a Brasil en São Paulo y ante Uruguay en Santiago.
🇨🇱 ¿Cómo afecta esto a la Roja de Nicolás Córdova?
La ausencia de Ureña es sensible, ya que venía siendo titular indiscutido en Perú y sumaba regularidad con 26 partidos esta temporada. Su baja lo deja más atrás en la lucha por ser parte del mediocampo de la selección, en este nuevo proceso.
