Selección chilena

La Roja sufre su primera baja: volante queda fuera por lesión

Tras confirmarse una dura lesión en Copa Libertadores que lo deja fuera de las próximas Clasificatorias ante Brasil y Uruguay.

Foto: Imago La Roja sufre su primera baja: volante queda fuera por lesión
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

La nueva Roja de Nicolás Córdova ya tiene su primera baja obligada: un chileno que venía siendo protagonista en Perú y que estaba en la órbita de la selección. La noticia se confirmó tras el duelo de Copa Libertadores en que su club sufrió una goleada y él terminó lesionado, encendiendo las alarmas en Universitario y en la Selección Chilena.

⚽ ¿Quién es el jugador que se lesionó en Copa Libertadores?

Se trata de Rodrigo Ureña, volante de Universitario de Deportes, quien salió resentido en el partido ante Palmeiras y fue reemplazado al inicio del segundo tiempo. Su técnico, Jorge Fossati, reconoció que ya venía jugando con molestias físicas.

🩺 ¿Qué diagnóstico entregó Universitario sobre Rodrigo Ureña?

El club informó oficialmente que Ureña sufrió un desgarro de segundo grado en el gemelo interno de la pierna izquierda. Esto lo obligará a un proceso de recuperación controlado por el cuerpo médico, lo que significa varias semanas fuera de las canchas.

⏳ ¿Cuánto tiempo estará fuera el volante chileno?

Según lo comunicado por Universitario, Ureña tendrá un periodo de recuperación de 3 a 4 semanas. De esta manera, el mediocampista quedará descartado para el clásico contra Alianza Lima y para los partidos de la Roja en Clasificatorias, frente a Brasil en São Paulo y ante Uruguay en Santiago.

Imagen foto_00000002
Ureña es un indiscutido en el Crema limeño. Foto: Imago

🇨🇱 ¿Cómo afecta esto a la Roja de Nicolás Córdova?

La ausencia de Ureña es sensible, ya que venía siendo titular indiscutido en Perú y sumaba regularidad con 26 partidos esta temporada. Su baja lo deja más atrás en la lucha por ser parte del mediocampo de la selección, en este nuevo proceso.

📲 ¿Dónde leer más sobre la Selección Chilena?

Revisa todas las noticias de TODAS las Selecciones Chilenas en nuestra sección especial de la Roja en Al Aire Libre.

Temas #Deportes #Fútbol #Selección chilena

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
