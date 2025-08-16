La Roja sufre su primera baja: volante queda fuera por lesión

La nueva Roja de Nicolás Córdova ya tiene su primera baja obligada: un chileno que venía siendo protagonista en Perú y que estaba en la órbita de la selección. La noticia se confirmó tras el duelo de Copa Libertadores en que su club sufrió una goleada y él terminó lesionado, encendiendo las alarmas en Universitario y en la Selección Chilena.

⚽ ¿Quién es el jugador que se lesionó en Copa Libertadores?

Se trata de Rodrigo Ureña, volante de Universitario de Deportes, quien salió resentido en el partido ante Palmeiras y fue reemplazado al inicio del segundo tiempo. Su técnico, Jorge Fossati, reconoció que ya venía jugando con molestias físicas.

🩺 ¿Qué diagnóstico entregó Universitario sobre Rodrigo Ureña?

El club informó oficialmente que Ureña sufrió un desgarro de segundo grado en el gemelo interno de la pierna izquierda. Esto lo obligará a un proceso de recuperación controlado por el cuerpo médico, lo que significa varias semanas fuera de las canchas.

⏳ ¿Cuánto tiempo estará fuera el volante chileno?

Según lo comunicado por Universitario, Ureña tendrá un periodo de recuperación de 3 a 4 semanas. De esta manera, el mediocampista quedará descartado para el clásico contra Alianza Lima y para los partidos de la Roja en Clasificatorias, frente a Brasil en São Paulo y ante Uruguay en Santiago.

Ureña es un indiscutido en el Crema limeño. Foto: Imago

🇨🇱 ¿Cómo afecta esto a la Roja de Nicolás Córdova?

La ausencia de Ureña es sensible, ya que venía siendo titular indiscutido en Perú y sumaba regularidad con 26 partidos esta temporada. Su baja lo deja más atrás en la lucha por ser parte del mediocampo de la selección, en este nuevo proceso.

📲 ¿Dónde leer más sobre la Selección Chilena?

