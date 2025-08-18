Sorpresas en la prenómina de Chile Sub 20: ¿Aparecen Damián Pizarro e Iván Román?
Nicolás Córdova oficializó la lista de 55 jugadores que compiten por un lugar en el Mundial Sub 20 2025 en Chile e ncluyó figuras que generan expectativa y algunas convocatorias inesperadas desde el extranjero.
La Roja Sub 20 comienza a tomar forma de cara al Mundial que se jugará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025. Nicolás Córdova dio a conocer la prenómina de 55 jugadores, entre los cuales se seleccionarán los 23 que finalmente disputarán la Copa del Mundo en nuestro país.
La gran pregunta que todos se hacen: ¿están Damián Pizarro e Iván Román? La respuesta es sí. Pese a algunas polémicas recientes, Pizarro, delantero de Udinese en Italia, fue incluido entre los convocados, generando expectativa por su regreso tras haberse autoexcluido de amistosos. Por su parte, Iván Román, defensor de Atlético Mineiro, también aparece en la lista a pesar de la sanción de tres partidos que arrastra.
⚽ ¿Qué otras sorpresas trae la prenómina?
La lista incluye varias novedades desde el extranjero: el volante Lautaro Millán (Independiente, ARG), los defensas Simón Pinto (Independiente, ARG) y Matías Pérez (Lecce, ITA), además de los delanteros Willy Chatilliez (Huesca), Cristóbal Chadwick (Cuiabá), Zidane Yáñez (New York City) y Favian Loyola (Orlando City, EE. UU.). Estos nombres aportan experiencia internacional y alternativas ofensivas que pueden marcar diferencias en el torneo.
También se mantienen jugadores habituales del proceso, como Juan Francisco Rossel, Francisco Marchant, Flavio Moya, Rodrigo Vásquez e Ignacio Vásquez, asegurando equilibrio entre juventud y continuidad.
📅 ¿Cuándo se juega el Mundial Sub 20 en Chile?
El Mundial Sub 20 de la FIFA 2025 se disputará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. Los partidos se jugarán en varias ciudades del país, acercando la competición a los fanáticos y potenciando el espectáculo futbolístico a nivel nacional.
📋 Lista completa de la prenómina de Chile Sub 20
Arqueros:
Vicente Villegas – Coquimbo Unido
Sebastián Mella – Huachipato
Martín Contreras – UC
Ignacio Sáez – Universidad de Chile
Gabriel Maureira – Colo-Colo
José Alburquenque – Universidad de Chile
Defensas:
Iván Román – Atlético Mineiro (BRA)
Matías Pérez – U.S Lecce (ITA)
Simón Pinto – Independiente de Avellaneda (ARG)
Ian Garguez – Palestino
Nicolás Suarez – Colo-Colo
Felipe Faúndez – O'Higgins
Sebastián Arancibia – UC
Luis Margas – Santiago Wanderers
Martín Jiménez – Audax Italiano
Milován Célis – Unión Española
Bruno Torres – Colo-Colo
Benjamín Molina – O'Higgins
Ignacio Pérez – UC
José Movillo – O'Higgins
Patricio Romero – Cobreloa
Nicolás L'Hullier – Deportes Concepción
Lucas Velásquez – Huachipato
Benjamín Pérez – Colo-Colo
Yahir Salazar – Audax Italiano
Mediocampistas:
Joaquín Silva – Santiago Wanderers
Gabriel Pinto – O'Higgins
Lautaro Millán – Independiente (ARG)
Nicolás Cárcamo – Huachipato
Tomás Roco – Fortaleza EC (BRA)
Agustín Arce – Deportes Limache
Leandro Hernández – Colo-Colo
Flavio Moya – Universidad de Chile
Mario Sandoval – Audax Italiano
Benjamín Ampuero – Huachipato
Rodrigo Vásquez – Unión Española
Delanteros:
Juan Francisco Rossel – Universidad Católica
Willy Chatilliez – SD Huesca (ESP)
Vicente Álvarez – Unión San Felipe
Cristóbal Chadwick – Cuiabá (BRA)
Emiliano Ramos – Everton
Óscar González – Godoy Cruz (ARG)
Francisco Marchant – Colo-Colo
Zidane Yáñez – New York City FC (EE. UU.)
Giovanny Ávalos – Ñublense
Diego Corral – Universidad Católica
Favian Loyola – Orlando City (EE. UU.)
Rodrigo Godoy – O'Higgins
Axel Cerda – Universidad Católica
Ignacio Vásquez – Universidad de Chile
Yastin Cuevas – Colo-Colo
Benjamín Aravena – Universidad de Chile
Lucas Molina – Ñublense
Damián Pizarro – Udinese (ITA)
Diego Opazo – Santiago Wanderers