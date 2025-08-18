Sorpresas en la prenómina de Chile Sub 20: ¿Aparecen Damián Pizarro e Iván Román?

La Roja Sub 20 comienza a tomar forma de cara al Mundial que se jugará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025. Nicolás Córdova dio a conocer la prenómina de 55 jugadores, entre los cuales se seleccionarán los 23 que finalmente disputarán la Copa del Mundo en nuestro país.

La gran pregunta que todos se hacen: ¿están Damián Pizarro e Iván Román? La respuesta es sí. Pese a algunas polémicas recientes, Pizarro, delantero de Udinese en Italia, fue incluido entre los convocados, generando expectativa por su regreso tras haberse autoexcluido de amistosos. Por su parte, Iván Román, defensor de Atlético Mineiro, también aparece en la lista a pesar de la sanción de tres partidos que arrastra.

⚽ ¿Qué otras sorpresas trae la prenómina?

La lista incluye varias novedades desde el extranjero: el volante Lautaro Millán (Independiente, ARG), los defensas Simón Pinto (Independiente, ARG) y Matías Pérez (Lecce, ITA), además de los delanteros Willy Chatilliez (Huesca), Cristóbal Chadwick (Cuiabá), Zidane Yáñez (New York City) y Favian Loyola (Orlando City, EE. UU.). Estos nombres aportan experiencia internacional y alternativas ofensivas que pueden marcar diferencias en el torneo.

También se mantienen jugadores habituales del proceso, como Juan Francisco Rossel, Francisco Marchant, Flavio Moya, Rodrigo Vásquez e Ignacio Vásquez, asegurando equilibrio entre juventud y continuidad.

📅 ¿Cuándo se juega el Mundial Sub 20 en Chile?

El Mundial Sub 20 de la FIFA 2025 se disputará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. Los partidos se jugarán en varias ciudades del país, acercando la competición a los fanáticos y potenciando el espectáculo futbolístico a nivel nacional.

📋 Lista completa de la prenómina de Chile Sub 20

Arqueros:

Vicente Villegas – Coquimbo Unido

Sebastián Mella – Huachipato

Martín Contreras – UC

Ignacio Sáez – Universidad de Chile

Gabriel Maureira – Colo-Colo

José Alburquenque – Universidad de Chile

Defensas:

Iván Román – Atlético Mineiro (BRA)

Matías Pérez – U.S Lecce (ITA)

Simón Pinto – Independiente de Avellaneda (ARG)

Ian Garguez – Palestino

Nicolás Suarez – Colo-Colo

Felipe Faúndez – O'Higgins

Sebastián Arancibia – UC

Luis Margas – Santiago Wanderers

Martín Jiménez – Audax Italiano

Milován Célis – Unión Española

Bruno Torres – Colo-Colo

Benjamín Molina – O'Higgins

Ignacio Pérez – UC

José Movillo – O'Higgins

Patricio Romero – Cobreloa

Nicolás L'Hullier – Deportes Concepción

Lucas Velásquez – Huachipato

Benjamín Pérez – Colo-Colo

Yahir Salazar – Audax Italiano

Mediocampistas:

Joaquín Silva – Santiago Wanderers

Gabriel Pinto – O'Higgins

Lautaro Millán – Independiente (ARG)

Nicolás Cárcamo – Huachipato

Tomás Roco – Fortaleza EC (BRA)

Agustín Arce – Deportes Limache

Leandro Hernández – Colo-Colo

Flavio Moya – Universidad de Chile

Mario Sandoval – Audax Italiano

Benjamín Ampuero – Huachipato

Rodrigo Vásquez – Unión Española

Delanteros: