Tiago Nunes zanjó la polémica de Nicolás Castillo y aseguró que "no lo va a juzgar"

El delantero de U. Católica Nicolás Castillo fue citado al Tribunal de Disciplina de la ANFP debido a los obscenos y provocadores gestos que hizo a la hinchada de la U en el clásico universitario, por lo que tendrá que presentarse el próximo 4 de junio a la espera de si le cae una sanción deportiva por su comportamiento.

Y, esta misma jornada fue el entrenador del elenco de la precordillera Tiago Nunes el que zanjó la polémica que se ha generado entorno a lo hecho por el atacante de 31 años.

"Lógicamente no estoy conforme con sus gestos que acabó teniendo con la gente de la U, pero al mismo tiempo no lo voy a juzgar públicamente porque no es mi perfil. Tampoco lo voy a excluir por lo que sucedió", señaló el DT brasileño en rueda de prensa.

En la misma línea, expuso que: "Para mí es un jugador importantísimo, que representa en muchos momentos lo que es esta institución".

"Al ser personas públicas, acabamos siempre generando noticia. Debemos tener responsabilidad con lo que hablamos naturalmente. Al mismo tiempo, sabemos que estamos todos expuestos al juicio público, a esta locura que es que cualquier persona puede opinar respecto de nuestra conducta y nuestras formas", cerró al respecto.