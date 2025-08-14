La reacción sin filtros de Zampedri a la polémica visita de Tobar a Colo Colo en la previa del Clásico con la UC

En la antesala del Clásico 188, Fernando Zampedri no solo habló de la mala racha de Universidad Católica, sino que también se refirió sin rodeos a la polémica reunión de Roberto Tobar con Colo Colo en el Monumental.

El capitán cruzado dejó claro cómo ve el momento de la UC y qué piensa sobre la cercanía del jefe de árbitros con el plantel albo, encendiendo la previa de un duelo que promete tensión adentro y fuera de la cancha.

🏟️ ¿Cómo llega la UC al Clásico con Colo Colo?

El presente cruzado no es el ideal. Universidad Católica suma dos empates y una derrota desde que venció al Cacique en Santa Laura, y hoy marcha octava con 27 puntos (un partido menos que su rival).

“Nosotros venimos sin jugar el fin de semana, donde mejoramos lo táctico y lo individual. Como bien lo dijo el técnico, no venimos en un buen momento. Los cambios han sido difíciles, pero es un buen momento para ratificar el clásico pasado”, admitió Zampedri en conferencia desde la ANFP.

⚽ ¿Qué espera Zampedri del partido en el Monumental?

El goleador histórico de la UC anticipó un duelo duro:

“Es una cancha difícil, lo sabemos. Vamos a buscar ser protagonistas. Los dos equipos venimos golpeados, no de buena forma. Se va a definir mucho por los detalles. Quien tome mejores decisiones se va a quedar con el partido”.

En lo personal, no siente presión por anotar en Macul:

“A esta altura, con la edad que tengo y los años que llevo en el país, no tengo presión alguna en ninguna cancha. Si el gol viene, me tiene feliz, pero no estoy preocupado si convierto o no en la cancha de Colo Colo”.

🗣️ ¿Qué dijo sobre la visita de Roberto Tobar a Colo Colo?

El capitán cruzado reveló que no sabían de la reunión del jefe de árbitros con el plantel albo, pero le bajó el perfil:

“No estábamos al tanto, hasta hace algunos días, que el jefe de árbitros iba a tener una conversación con Colo Colo. Dijeron que lo iban a hacer con todos y ahí cambia. Está bien esa cercanía con los clubes. Está bueno para unificar el criterio de ellos”.

Además, adelantó que esperan la misma instancia en San Carlos de Apoquindo:

“Me parece bien que tengan un buen diálogo con los clubes. Que intenten explicar los criterios. Tengo entendido que esta semana querían ir a Católica y no se pudo. La próxima semana los vamos a estar esperando”.

📊 Los números de Zampedri en 2025

Goles: 11

Asistencias: 1

Partidos jugados: 21

Minutos en cancha: 1.861

📅 Cuándo y dónde se juega el Clásico 188 entre Colo Colo vs U Católica

Partido: Colo Colo vs Universidad Católica

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Hora: 15:00 (Chile)

Estadio: Monumental

Aforo: 38 mil espectadores, sin hinchas visitantes

