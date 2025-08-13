Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad Católica

La sorpresa de Garnero para el clásico: así formará U Católica ante Colo Colo

Los Cruzados buscan mantener viva la ilusión del título y definirán una formación con lo mejor que tienen, pese a la baja de un jugador clave.

Foto: Photosport La sorpresa de Garnero para el clásico: así formará U Católica ante Colo Colo
Magdalena López Castro
Universidad Católica se prepara para un duelo decisivo en la lucha por el Campeonato Nacional: el clásico ante Colo Colo en el Estadio Monumental. Tras la suspensión del partido con Ñublense, los dirigidos por Daniel Garnero tuvieron más tiempo para trabajar, pero deberán afrontar el encuentro con una ausencia obligada.

Sebastián Arancibia no estará disponible tras su expulsión contra Deportes Iquique, dejando al DT con la necesidad de improvisar en la alineación.

⚽ ¿Qué formación alista Universidad Católica para enfrentar a Colo Colo?

La oncena cruzada mantendrá la base del último partido, pero con un cambio forzado. Vicente Bernedo seguirá en el arco, mientras que en la defensa Tomás Asta-Buruaga ocupará el lateral derecho en reemplazo de Arancibia. Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena completan la línea de cuatro.

En el mediocampo, Gary Medel y Jhojan Valencia se ubicarán de forma central, con Cristián Cuevas por la izquierda y Clemente Montes por la derecha. La delantera será de doble nueve: Diego Valencia y Fernando Zampedri serán los encargados de buscar los goles.

Por lo tanto, la formación probable de la UC ante Colo Colo será con: Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Gary Medel, Jhojan Valencia, Cristián Cuevas, Clemente Montes; Diego Valencia, Fernando Zampedri.

🕒 ¿Cuándo y dónde se juega el clásico?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica se disputará este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental. Los Cruzados buscarán sorprender al Cacique y mantenerse firmes en la pelea por el título.

