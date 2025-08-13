En U Católica se pronunciaron sobre la visita de Roberto Tobar a Colo Colo previo al clásico

Universidad Católica ya palpita el clásico ante Colo Colo por la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2025. El duelo se da en medio de la crisis arbitral y la polémica que desató la visita del presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, al Estadio Monumental.

Esto fue abordado por el director técnico de los cruzados, Daniel Garnero, quien en la antesala del duelo ante los albos, se refirió a la reunión que tuvo el líder de los referees con el mandamás de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

🤝 ¿Qué opina Garnero sobre la reunión de Tobar con Colo Colo?

La sorpresiva visita de Roberto Tobar al Estadio Monumental para reunirse con los dirigentes de Colo Colo generó un revuelo que el técnico argentino prefirió tomar con calma. "Cualquier reunión que sea para mejorar, para unir criterios y explicar cómo se usa la herramienta del VAR, porque por lo visto el VAR no se está usando de la mejor manera, es buena", señaló Garnero en rueda de prensa.

El estratega cruzado se mostró a favor respecto a la iniciativa del jefe de la Comisión de Árbitros: "Por lo que escuché que dijeron que se iba a hacer con todos los equipos. Unificar criterios sería fundamental, eso sería muy bueno".

⚽ ¿Cómo llega la UC al clásico contra Colo Colo?

Por otra parte, Garnero anticipó el partido y reconoció que "ninguno de los dos llega en su mejor momento. Los dos planteles pueden estar mejor. Va a ser un partido difícil, duro, un clásico apretado".

🎯 ¿Cuál es el plan de juego de Garnero para enfrentar a Colo Colo?

El entrenador no ocultó sus intenciones ofensivas para el duelo en el Monumental. "La idea que tengo es ser protagonista. Buscar el arco rival de la mejor manera posible, sabiendo que vamos a enfrentar a un rival muy duro en su casa y que también está con la necesidad de sumar".

🔄 ¿Qué pasó con los refuerzos que no llegaron a la UC?

Consultado sobre la imposibilidad de incorporar refuerzos para la segunda rueda, Garnero fue claro: "Buscamos, pero no es fácil. Los que están bien en esa posición están en lugares donde no los puedes sacar, y los que no están bien, hay que esperar que se adapten y otros detalles".

El técnico reconoció que la directiva mostró predisposición para incorporar jugadores, pero por distintos motivos no se concretaron las operaciones. "Con el plantel que tenemos, tenemos que rebuscárnosla", sentenció el DT.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U Católica?

Colo Colo y Universidad Católica se medirán este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental por la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2025.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U Católica?

