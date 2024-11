WWE Smackdown 22 de noviembre: Horario, dónde ver y cartelera de combates

Queda poco para que termine este mes de noviembre y con ello se acerca el próximo evento premium de WWE, Survivor Series 2024.

Por ello, es que este viernes llega un nuevo episodio de WWE Smackdown, donde se espera que se vaya definiendo la historia de los War Games masculino, que tendrá al OG Bloodline, encabezado por Roman Reigns, ante el nuevo The Bloodline a cargo de Solo Sikoa.

La marca azul atrae expectación en un nuevo show por lo ocurrido a inicios de esta semana en Monday Night RAW. Es un hecho de que Sami Zayn y Jimmy y Jey Uso han estado convenciendo a Seth Rollins para que se les una a los War Games, y pese a la negativa de este último, su reciente derrota a manos de Bronson Reed con interferencia de Solo Sikoa y compañía, puede que lo haga cambiar de parecer.

Por otra parte, en la división femenina habrá una triple amenaza entre Chelsea Green, Bianca Belair y Blain Davenport por el avance en el torneo clasificatorio del nuevo campeonato de los Estados Unidos. Además, el campeón indiscutido de WWE, Cody Rhodes, tendrá un careo con Kevin Owens.

Este nuevo capítulo de WWE Smackdown se podrá ver este viernes 22 de noviembre desde las 22:00 horas de nuestro país.

Cada episodio de Smackdown se puede ver a través de las plataformas de streaming de WWE Network y Peacock. En el caso de Chile y gran parte de Sudamérica, toda la acción se puede seguir a través del canal de Youtube de WWE Español.

TONIGHT on #SmackDown: @CodyRhodes and @FightOwensFight engage in a tense face-to-face... 👀



📺 8/7c on @USANetwork pic.twitter.com/J0sMv6dFAb