Presidente de la Federación Francesa de Fútbol: "Me inclino por una exclusión de Rusia del Mundial"

Noël Le Graët, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), declaró que estaría de acuerdo con una eventual expulsión de Rusia del Mundial 2022 debido al conflicto armado con Ucrania.

"Esto es algo que aún no he discutido con otras federaciones. Me inclino por una exclusión de Rusia del próximo Mundial. Este es mi primer impulso", dijo en una entrevista con el diario Le Parisien.

"Por lo general, creo que el deporte está ahí para reconciliar a las personas y aliviar tensiones. Pero esto va demasiado lejos. El mundo del deporte, y en particular el fútbol, ​​no puede permanecer neutral. Ciertamente no me opondré a una exclusión de Rusia", agregó.

"Por supuesto, esto no es culpa de todos los rusos, pero no podemos permanecer neutrales frente a todo esto. Para quedarnos con el deporte, no debemos olvidarnos de los ucranianos", indicó.

Estas palabras se suman a los comunicados de las selecciones de Polonia, Suecia y República Checa, que se rehusan a jugar contra el combinado de Rusia durante las fases de repechaje para Qatar 2022, en protesta por la "operación militar especial" que está llevando a cabo el ejército de dicho país en territorio ucraniano.